Le Powerbeats Pro sono delle cuffie wireless molto ambite. In promozione su Amazon le paghi solo 199,99€ risparmiando circa una cinquantina di euro. Se vuoi l'acquisto lo puoi anche rateizzare a tasso zero e le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

PowerBeats Pro: cosa devi sapere su questi auricolari

Se stai cercando degli auricolari da utilizzare in qualsiasi circostanza, le PowerBeats Pro sono degli ottimi candidati. Amate da migliaia di utenti, queste wearable sono un portento sia in termini di affidabilità che di suono.

Con questa loro forma particolare, si assicurano al tuo orecchio in modo eccezionale. Ciò significa che una volta che le hai indossate, non potranno mai cadere. Pertanto sarai libero di praticare sport, muoverti all'impazzata e tutto quello che puoi immaginarti. In più sono dotate di punte in silicone morbido quindi si adattano al tuo orecchio come se fossero state cucite su misura.

In merito all'audio e alla qualità c'è poco da dire: quando si acquista un dispositivo Beats si sa già che si sta puntando su un ottimo altoparlante. Così per ricordartelo ti faccio sapere che il suono è corposo, potente ed equilibrato per avere il massimo.

Ovviamente è presente anche un microfono integrato così da fartele utilizzare per effettuare chiamate. Se poi non sei ancora convinto, devi sapere che sono totalmente impermeabili e hanno una batteria pazzesca.

La loro autonomia è di 9 ore con una sola carica, la quale però si estende a 24 ore se utilizzi la custodia di ricarica. Ciò significa che quando le riponi, queste si ricaricano per tornare funzionali al 100%.

Acquista subito il tuo paio di PowerBeats Pro su Amazon a soli 199,00€. Le ordini e le ricevi in sole 48 ore se possiedi un abbonato Prime. In caso contrario puoi ottenere le spedizioni gratuite nei punti di ritiro.

PS: le paghi eventualmente a rate a Tasso Zero con Confidis.

Wearable