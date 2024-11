Apple TV+: tutte le anticipazioni delle novità in arrivo nel 2025

Apple TV+ ha in programma un ricco 2025 per tutti gli abbonati! Cosa stai aspettando? Conosci subito le anticipazioni delle novità in arrivo durante tutto l’anno prossimo. Prima però, se ancora non hai un abbonamento, ottieni la prova gratuita alla piattaforma. Ti aspetta un catalogo pieno zeppo di film, serie e contenuti esclusivi di altissima qualità.

Apple TV+: cosa sappiamo del 2025

Saranno diversi i titoli che approderanno a catalogo Apple TV+ nel 2025. Ovviamente al momento non li possiamo conoscere tutti, ma siamo riusciti ad avere alcune interessanti anticipazioni con la relativa sinossi dei contenuti in arrivo.

17 gennaio 2025 (Stagione 2) Scissione

In “Scissione”, Mark Scout (Adam Scott) è a capo di un team alla Lumon Industries, i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura chirurgica per scindere i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata. Questo audace esperimento di “equilibrio tra lavoro e vita privata” viene messo in discussione quando Mark si trova al centro di un mistero che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro… e di se stesso. Nella seconda stagione, Mark e i suoi amici scoprono le terribili conseguenze che derivano dall’aver giocato con i limiti umani, che li condurranno su un sentiero di sventura.

22 gennaio 2025 Prime Target

“Prime Target” ha come protagonista un giovane e brillante matematico, Edward Brooks (interpretato da Leo Woodall), che è sul punto di fare una grande scoperta. Se riuscirà a individuare uno schema dei numeri primi, avrà in mano la chiave di tutti i computer del mondo. Ben presto, inizia a rendersi conto che un nemico invisibile sta cercando di annientare la sua idea, e questo lo fa entrare nell’orbita di Taylah Sanders, un’agente governativa (interpretata da Quintessa Swindell) incaricata di osservare e riferire sul comportamento dei matematici. Insieme iniziano a ricomporre i pezzi di una pericolosa cospirazione ai danni di Edward.

29 gennaio 2025 (Stagione 4) Mythic Quest

Di nuovo in ufficio sotto le stesse luci fluorescenti, il team di Mythic Quest affronta nuove sfide in un panorama dei videogame in continua evoluzione, mentre nascono nuove stelle, gli ego si scontrano, le relazioni fioriscono e tutti cercano di avere un po’ più di equilibrio tra lavoro e vita privata.

26 marzo 2025 Side Quest

Un’estensione dell’universo di “Mythic Quest”, “Side Quest” esplora le vite di dipendenti, gamer e fan che hanno conosciuto il fascino dell’amato gioco.

25 giugno 2025 (al cinema) F1

Con Brad Pitt nei panni di un ex pilota che torna in Formula 1® dopo il ritiro, e Damson Idris nel ruolo del suo compagno di squadra nell’immaginario team APXGP, “F1” è stato girato durante i reali weekend dei Gran Premi, dove il team ha gareggiato contro le stelle di questo sport. Il film è diretto da Joseph Kosinski, che lo produce insieme a Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment e la Dawn Apollo Films del sette volte campione del mondo di F1® Lewis Hamilton, ed è stato realizzato in collaborazione con Formula 1® e la comunità F1®, compresi i 10 team di F1® e i loro piloti, la FIA e gli enti promotori delle gare.

Prossimamente 2025 Misteri dal profondo

Due agenti speciali con addestramento avanzato (Miles Teller e Anya Taylor-Joy) vengono assegnati a due torri di guardia che si trovano ai lati opposti di un’enorme e segretissima forra, con l’incarico di proteggere il mondo da un male misterioso e oscuro che si annida al suo interno. Mentre cercano di rimanere vigili nel difendere l’area da un nemico che non si può vedere, i due iniziano a stringere un legame a distanza. Quando scoprono la catastrofica minaccia per l’umanità, devono collaborare mettendo alla prova la propria forza fisica e mentale per mantenere il segreto nella forra prima che sia troppo tardi.



