Apple TV+ su Prime Video: arriva l'accordo tra Apple e Amazon

Buone notizie per tutti gli utenti Prime. A partire dalla fine di questo mese potranno abbonarsi ad Apple TV+ direttamente dalla piattaforma di streaming Prime Video. Questa notizia arriva a seguito in un importante accordo stipulato tra le parti. Stiamo parlando di Amazon, il colosso dello shopping online che gestisce anche diversi servizi tra cui la sua piattaforma di streaming live e on demand, e Apple.

Mike Hopkins, Senior Vice President e Head of Prime Video e Amazon MGM Studios, ha annunciato: “Prime Video è una destinazione di intrattenimento di prima scelta che offre un’ampia selezione di programmazione premium tra cui Amazon MGM Studios Originals, sport in diretta, film e serie con licenza, il più grande catalogo di titoli del settore da noleggiare o acquistare e oltre 100 abbonamenti streaming aggiuntivi. Mentre continuiamo ad ampliare la nostra offerta e a semplificare per i clienti la personalizzazione della loro esperienza di streaming direttamente in un’unica app, siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad Apple TV+ e ai suoi popolari e acclamati programmi, film ed eventi su Prime Video“.

Al momento però questa novità sarà disponibile solo negli Stati Uniti dove gli abbonati ad Amazon Prime potranno così scegliere se abbonarsi al servizio di streaming di Apple senza dover scaricare altre app, ma direttamente dall’app di Prime Video.

Apple TV+ disponibile su Prime Video: cresce la piattaforma di Amazon

Cresce continuamente la piattaforma di streaming live e on demand di Amazon. Prime Video, da fine mese, includerà anche la possibilità ai suoi utenti di abbonarsi direttamente ad Apple TV+ a soli 9,99$ al mese, senza vincoli. Un’altra opportunità che aumenta il catalogo di possibilità incluse in questo servizio di streaming.

Eddy Cue, SVP of Services di Apple, in merito a questa novità, ha dichiarato: “Vogliamo rendere Apple TV+ e la sua pluripremiata libreria di serie e film dei più grandi narratori del mondo disponibili al maggior numero possibile di spettatori. Siamo entusiasti che Prime Video offrirà ora Apple TV+, offrendo agli spettatori un’incredibile ampiezza di opzioni di visione“.