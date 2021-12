Smart TV Panasonic: arriva il tanto atteso supporto ad Apple TV+

In questi ultimi giorni ci sono importanti novità per chi dispone di una smart TV: dopo l'arrivo di Google Stadia su alcuni modelli di smart TV LG, in queste ore arriva il supporto ufficiale ad Apple TV+ sulle smart TV di Panasonic.

Prendendo come ufficiale la risposta a un utente rilasciata dal profilo Twitter ufficiale di Panasonic, l'app realizzata da colosso di Cupertino sarebbe disponibile per alcuni modelli di smart TV Panasonic 4K (OLED e LCD) muniti del sistema operativo My Home.

Arriva il supporto ad Apple TV+ sulle smart TV Panasonic

Qui di seguito trovate le iniziali dei modelli di smart TV Panasonic compatibili con l'applicazione di Apple:

EZ

EX

FZ

FX

GZ

GX

HZ

HX

JZ

JX

🚨 Nouvelle bonne nouvelle ! 🥳 Panasonic confirme la disponibilité de #AppleTVPlus sur ses TV 4K dotés du système d'exploitation #MyHomeScreen commercialisés à partir de 2017 ! 😎

[Références avec préfixe EZ FZ FX GZ GX HZ HX JZ JX]#appletv#tvoled pic.twitter.com/FZYtkfVCnt — Panasonic France (@PanasonicFrance) December 7, 2021

Vi ricordiamo che con Apple TV+ è possibile guardare tutti i contenuti originali realizzati dal colosso di Cupertino come film, serie TV e documentari. Al momento diversi utenti dichiarano che non sono disponibili i contenuti del catalogo acquisti di iTunes.

Infine, nel caso in cui disponiate di una smart TV LG in casa, vi ricordiamo che fino al 13 febbraio 2022 viene offerta la prova gratuita di Apple TV+ di tre mesi (l'iniziativa è valida per tutti i modelli 4K e 8K dal 2016 al 2021): per accedere alla promozione è sufficiente accedere all'LG Content Store e cliccare sul banner pubblicitario di Apple TV+.