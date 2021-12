Google Stadia su smart TV LG: come si installa e i modelli compatibili

Come aveva promesso LG durante le giornate del CES 2021, entro la fine di quest'anno avrebbe portato Google Stadia sui modelli di televisori muniti di webOS 5.0 e webOS 6.0: quest'oggi Google Stadia su smart TV LG è divenuta realtà, accontentando milioni di giocatori della piattaforma cloud di Google muniti di un televisore prodotto dal colosso sudcoreano.

Come si installa Google Stadia sulle smart TV LG

Per installare l'applicazione di Google Stadia sul proprio TV a marchio LG è possibile scegliere due strade differenti ma che conducono allo stesso risultato:

cercare l'app tramite LG Content Store in ognuno dei 22 paesi supportati, tra cui compare anche l'Italia;

scaricare e installare l'applicazione tramite questo link ufficiale.

Una volta effettuato il download e dopo avere installato l'applicazione, potrete giocare a centinaia di giochi del calibro di Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin's Cree: Valhalla, Hitman 3, Baldur's Gate 3 e molti altri. Vi ricordiamo, inoltre, che per iniziare a giocare basta acquistare uno dei numerosi joypad compatibili – vi consigliamo il Nacon Asymmetric Wireless Controller in sconto su Amazon – da collegare alla TV in modalità wireless o con il cavo.

I modelli di smart TV LG supportati

Una volta scoperte tutte le novità e come installare la piattaforma di gaming sul cloud di Google, scopriamo quali sono i modelli di smart TV LG supportati. L'azienda sudcoreana ha fatto sapere che sono compatibili tutti i modelli con webOS 5.0 e webOS 6.0 commercializzati nel 2020 e 2021, ovvero:

smart TV LG con webOS 5.0 OLED ZX9LA OLED WX9LA OLED RX9LA OLED GX6LA OLED CX6LA OLED CX6LB(48″) OLED BX6LB NANO996NA NANO97 NANO956NA NANO916NA NANO906NA NANO866NA NANO816NA NANO806NA NANO796NE NANO796NF(75″) UN85006LA UN81006LB UN80006LC UN80006LA UN74006LB UN73906LE UN73006LA UN73006LC(43″) UN72 UN71006LB UN71006LC(75″) UN71006LA(70″) UN70006LA UN70706LD(75″) UN70706LB(70″) SM8050 UM7050



smart TV LG con webOS 6.0 OLED Z19LA OLED R19LA OLED G16LA OLED C16LA OLED C15LA OLED C14LB OLED C14LA(83″) OLED B16LA OLED A16LA QNED996PB QNED966PB QNED916PB NANO966PA NANO916PA NANO886PB NANO866PA NANO816PA NANO806PA NANO796PC NANO776PA NANO756PA UP81006LA UP80006LA UP78006LB UP77006LB UP76906LE UP75006LF UP75006LC(75″) LM6380PLC LM6370PLA



Se avete una smart TV LG in casa ma non conoscete la versione del sistema operativo, potete scoprirla facilmente recandovi all'interno del pannello Generale > Impostazioni sulla TV > Informazioni TV e controllare la dicitura a livello della stringa Versione TV webOS.

Nel caso in cui il vostro TV non fosse compatibile con Google Stadia in quanto munito di una versione dell'OS incompatibile con la piattaforma da gaming di Google, potete aggirare il problema acquistando la Google Chromecast con Google TV in sconto su Unieuro da collegare alla propria TV.