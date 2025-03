Apple TV+ arriva su Prime Video in Italia

Gli abbonati a Prime Video in Italia da ieri possono ora abbonarsi anche ad Apple TV+, accedendo così ai contenuti che la piattaforma del colosso di Cupertino offre ai suoi abbonati. Prova anche tu questa super comodità a soli 9,99€ in più al mese. Potrai gustasti i pluripremiati titoli di successo della piattaforma di Cupertino.

Le serie TV imperdibili:

Scissione

Silo

See

Hijack: Sette ore in alta quota

The Morning Show

Slow Horses

Presunto innocente

Ted Lasso

Berlino: codice rosso

Dov’è Wanda?

Amare da morire (A muerte)

I film apprezzati a livello mondiale:

Wolfs – Lupi solitari

The Instigators

Misteri dal profondo

Lo sport:

Major League Soccer

Major League Baseball

Prime Video accoglie Apple TV+

Tutto iniziò a ottobre 2024 negli Stati Uniti, quando Prime Video provò a inserire Apple TV+ tra le piattaforme disponibili all’abbonamento. Ora questa opzione è disponibile anche in Germania, Spagna e Italia. Il motivo è subito detto, il suo grande successo. Un risultato decisamente differente da ciò che invece è successo a DAZN.

“Gli spettatori negli Stati Uniti hanno apprezzato la possibilità di abbonarsi ad Apple TV+ su Prime Video e siamo lieti di estendere questa offerta in Italia, Germania e Spagna. Vogliamo rendere Apple TV+ e il suo catalogo di serie e film pluripremiati, dei più grandi storyteller del mondo, disponibile al pubblico globale“, ha spiegato Eddy Cue, SVP of Services Apple.

Kelly Day, Vice President of International Prime Video, sottolineando gli aspetti positivi di questa decisione, ha dichiarato: “Siamo felici di poter lanciare Apple TV+ su Prime Video in Italia, Germania e Spagna, offrendo ai clienti Prime Video una selezione ancora più ampia di programmi e film, il tutto in un’unica app“.

Su Prime Video, Apple TV+ si inserisce in una già ampia e storica selezione di opzioni in abbonamento aggiuntive tra cui sono disponibili Discovery+, Infinity Selection, MGM+ e Paramount+.