Amazon Prime Video spegne il canale dedicato a DAZN

Amazon ha annunciato che dal 28 febbraio 2025 il canale dedicato a DAZN sulla sua piattaforma di streaming Prime Video non sarà più disponibile. Questa notizia ha generato un terremoto che sta scuotendo il mondo dello streaming sportivo in Italia.

La scelta, comunicata agli abbonati in questi giorni, segna la fine di una partnership iniziata nell’agosto 2024 e rappresenta un duro colpo per gli appassionati di calcio che utilizzano la piattaforma di Jeff Bezos per seguire la Serie A Enilive su DAZN.

Ti scriviamo per informarti che il canale DAZN Standard non sarà più disponibile su Prime Video a partire dal 28-02-2025.

Nel frattempo, Sky ha annunciato la partita di Europa League che verrà trasmessa stasera in chiaro sul digitale terrestre gratis.

Le ragioni dietro la separazione di Amazon Prime Video da DAZN

Il motivo principale di questa separazione riguarda la spinosa questione della misurazione degli ascolti per le piattaforme OTT (Over-The-Top). Secondo quanto riportato, Amazon Prime Video non avrebbe accettato di integrare gli strumenti di misurazione (SDK) proposti da Auditel, l’ente preposto alla rilevazione degli ascolti televisivi in Italia, necessari avendo incluso DAZN nella sua piattaforma.

Nello specifico, facendola più semplice possibile, la legge Melandri, successivamente modificata dalla riforma Lotti, prevede che l’8% dei proventi dai diritti TV della Serie A venga distribuito sulla base dei dati di audience certificati da Auditel. DAZN, in quanto detentore del campionato, è obbligata a sottoporsi a queste misurazioni.

Di conseguenza, anche Amazon Prime Video, ospitando il canale DAZN, avrebbe dovuto adeguarsi a questa normativa. Ecco perché la scelta di spegnere definitivamente il canale sulla sua piattaforma di streaming live e on demand.

Reazioni e conseguenze della scelta

Amazon ha comunicato a tutti gli utenti che il Canale DAZN Standard non sarà più disponibile su Prime Video a partire dal 28 febbraio 2025. L’azienda ha anche assicurato che verranno effettuati rimborsi automatici per eventuali periodi di abbonamento non usufruiti.

Con questa decisione, DAZN perde una vetrina importante, mentre gli utenti di Prime Video dovranno appoggiarsi direttamente a DAZN per seguire la Serie A in diretta streaming. Nonostante la chiusura del canale, sembra che Amazon stia cercando una soluzione alternativa insieme ad Audicom e Auditel.

Nondimeno, i tempi necessari per sviluppare e approvare un nuovo sistema di misurazione hanno reso inevitabile lo stop del servizio. Interessante notare che la situazione riguarda solo l’Italia. Infatti, in altri paesi come Spagna, Germania e Giappone, la partnership tra Amazon e DAZN continua senza intoppi.