Apple TV+ vuole iniziare il 2025 col botto: cosa nasconde l'annuncio misterioso?

Il colosso di Cupertino sta creando davvero tanta attesa per un evento speciale di Apple TV+ programmato per il primo weekend del 2025. L’azienda ha lanciato sui social media una campagna teaser invitando gli utenti a “salvare la data” del 4 e 5 gennaio 2025.

Sembra proprio che Apple voglia iniziare con il botto questo 2025. Cosa nasconde questo annuncio tanto speciale quanto misterioso? Tutti gli utenti se lo stanno chiedendo, ipotizzando la qualunque su cosa Casa Cupertino abbia davvero in cantiere per stupire tutti.

Cosa aspettarsi dall’annuncio di Apple TV+

La campagna promozionale dedicata ad Apple TV+ mostra scene tratte da diverse serie TV della piattaforma accompagnate dallo slogan “Scoprilo da te“. Sebbene non ci siano dettagli ufficiali, si ipotizza che possa trattarsi di un’anteprima dei contenuti in arrivo sulla piattaforma nel corso del 2025, con chiaro invito ad abbonarsi al servizio di streaming live e on demand.

Tuttavia, alcuni osservatori più attenti, o fantasiosi, a voi la scelta, ritengono che potrebbe trattarsi di qualcosa di più importante. Considerando lo slogan utilizzato, c’è chi ipotizza che Apple possa offrire l’accesso gratuito ai contenuti di Apple TV+ per tutti durante il primo fine settimana del 2025, così da permettere di scoprire da sé il ricco catalogo e la qualità dei contenuti.

L’ipotesi non è così strampalata o lontana dalla realtà dei fatti. Infatti, un’iniziativa simile era già stata proposta nel 2020, quando l’azienda aveva reso disponibili gratuitamente alcuni contenuti selezionati per un periodo limitato di tempo. Con l’arrivo del 2025 potrebbe fare la stessa cosa o, addirittura, fare le cose più in grande rendendo disponibile tutto il catalogo gratuitamente per un certo periodo.

Altre novità della piattaforma

Apple TV+ recentemente ha anche rilasciato un’anteprima di 8 minuti della seconda stagione di “Severance“, molto attesa dai fan della serie. La premiere arriva quasi tre anni dopo la conclusione della prima stagione. Ecco la trama di Scissione 2:

“Nella seconda stagione di Scissione, Mark Scout torna a Lumon Industries dopo mesi, trovando un ambiente radicalmente mutato con nuovi colleghi e Milchick come manager. La ribellione della prima stagione ha reso i protagonisti famosi informatori, complicando la loro situazione sia dentro che fuori l’azienda. Mark dovrà indagare sulla misteriosa scomparsa dei suoi compagni e sulla sorprendente riapparizione di sua moglie Gemma, mentre Lumon introduce inquietanti “riforme”. Nuovi enigmi emergeranno sul vero scopo dell’azienda e sui chip di scissione, portando i personaggi su un percorso ancora più oscuro e rischioso”.

In conclusione, con questo annuncio misterioso Apple sembra voler iniziare il 2025 con una mossa a sorpresa per attirare nuovi abbonati e premiare quelli esistenti. Non resta che attenere l’inizio di gennaio per scoprire cosa ha in serbo Apple TV+ per gli appassionati di streaming.