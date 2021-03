Secondo quanto si legge in rete, il colosso di Cupertino sembra essere al lavoro un nuovo telecomando per la prossima generazione di Apple TV; potrebbe trattarsi di un prodotto smart, innovativo, ricco di features speciali e orientato all’utilizzo mediante Siri, l’assistente vocale del brand.

È da diverso tempo che sentiamo rumor e indiscrezioni sull’Apple TV di prossima generazione, ma non sappiamo quando la società prevede di annunciarla ufficialmente. Ora 9to5Mac ha appreso che Apple sta sviluppando un nuovo telecomando per il set-up box, che corrobora diversi leaks precedenti su Apple che intende aggiornare il telecomando con nuove funzioni pensate per Siri.

Apple Remote 2021: un telecomando smart per Apple TV 2021

I dettagli su questo nuovo telecomando sono ancora sconosciuti, ma le fonti interne di 9to5Mac hanno riferito che questo modello è già stato sviluppato e ha il nome in codice “B519“, che è abbastanza diverso dal nome in codice dell’attuale telecomando Siri, identificato internamente come “B439“.

Quando Apple ha introdotto l’Apple TV 4K nel 2017, il primo remote controller ha subito una piccola modifica con un anello bianco attorno al pulsante Menu, che lo ha reso identificabile come un nuovo modello. Tuttavia, poiché il nuovo telecomando ha un numero di modello interno superiore a quello della versione corrente, riteniamo che le modifiche saranno più significative.

Siri Remote è sempre stato un accessorio controverso tra gli utenti di Apple TV. Mentre alcune persone lo adorano, c’è un numero significativo di utenti che lo odiano per non avere pulsanti di navigazione fisici o per via della superficie di vetro che lo rende estremamente fragile. Con un nuovo modello di Apple TV in arrivo, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per l’azienda per creare un prodotto migliore e che sia in grado di colmare le lacune di quello attuale.

La scorsa settimana, MacRumors ha scoperto che Apple ha rimosso le menzioni del nome “Siri Remote” dalla beta di tvOS 14.5, che ora si chiama “Apple TV Remote“. Questo nome era già utilizzato in alcune regioni, ma ora è uno standard per tutti gli utenti, il che suggerisce anche un’imminente modifica dell’accessorio.

Nell’agosto 2020, Bloomberg ha riferito che Apple era al lavoro su una nuova Apple TV con un chip più veloce e un “telecomando aggiornato”, capace di funzionare con l’app “Find My”. Bloomberg ha ribadito questa voce con nuove fonti lo scorso dicembre, affermando che il prodotto sarebbe arrivato nel corso del 2021. La domanda è la seguente: quando verrà svelato?

