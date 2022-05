Apple TV: ecco perché dovete acquistarne una OGGI

Oggi Apple ha rilasciato le nuove beta di tvOS 15.6, di watchOS 8.7 e di HomePod 15.6 Ecco tutto quello che c’è da sapere. Grazie al nuovo software, gli apparecchi Apple TV diventeranno ancora più interessanti da avere in casa. Ora vi sveleremo una serie di motivazioni per cui avere un device simile in casa.

Ricordiamo che, oltre a queste versioni del software per wearable e gadget vari di Apple, l’OEM di Cupertino ha anche rilasciato le prime beta di iOS 15.6, iPadOS 15.6 e macOS Monterey 12.5.

Non di meno, per scaricare la nuova versione è necessario di disporre di un account Apple TV mediante Xcode. watchOS 8.7 invece, si scarica via OTA dal portale dall’Apple Developer Center. Il firmware di HomePod invece, non è disponibile per tutto, pertanto non è disponibile per tutti gli sviluppatoti. Al momento non si segnalano grosse novità con le iterazioni beta ma con la WWDC 2022 di giugno scopriremo nuovi dettagli sulle versioni future.

Perché comprare un Apple TV quindi?

Parliamo di un dispositivo multimediale votato all’intrattenimento con cui rendere smart i propri monitor o le TV di vecchia data. Intanto vi segnaliamo che si trova su Amazon a soli 199,00€ con spedizione gratuita. È la versione da 32 GB e c’è il nuovo telecomando smart ricco di funzionalità.

C’è il supporto per il Dolby Atmos per avere un sound ricco e coinvolgente, oltre che avvolgente. Il processore è l’Apple Bionic A12, ottimo per audio, video e grafica. Anche l’esperienza con i giochi e le app è perfetta. Su Apple Arcade infatti, il sistema gira fluido come non mai, sia sui giochi che con le app di streaming. Volendo, potete collegare un controller Bluetooth per godere a pieno dei titoli di terze parti come Real Racing 3, COD Mobile e via dicendo.

C’è Apple TV+ inserito con tutti i film e le ottime serie TV: pensiamo a The Morning Show e TED Lasso e via dicendo. In ultima analisi, anche gli eventi sportivi e i programmi in diretta: insomma è un centro multimediale che non può mancare nella casa di un Apple fan.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.