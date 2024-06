Apple TV 4K (64 GB): questo è il GADGET di Apple che non ti aspetti (e costa solo 159€)

Oggi vogliamo parlarti di un dispositivo che è in grado di trasformare la tua esperienza di intrattenimento domestico; se possiedi già dei prodotti della mela, sappi che la Apple TV 4K è la soluzione perfetta per le tue esigenze. Disponibile su Amazon a soli 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questa box per lo streaming offre una combinazione unica di qualità, prestazioni e funzionalità. Noi ti consigliamo di prenderla immediatamente se sei interessato/a all’acquisto; sii veloce e corri a prenderla prima che termininino le scorte o prima che finisca la promo dedicata.

Apple TV 4K: ecco perché comprarla

La Apple TV 4K supporta la risoluzione 4K HDR (High Dynamic Range) e offre immagini incredibilmente dettagliate e colori vibranti. Grazie al supporto per Dolby Vision e HDR10, potrai beneficiare di una qualità dell’immagine incredibile, con neri più profondi e un contrasto straordinario. Inoltre, dispone del supporto il per Dolby Atmos, così potrai beneficiare di un’esperienza audio tridimensionale che ti farà sentire al centro dell’azione. Sotto la scocca è dotata dell’Apple A15 Bionic, lo stesso processore che alimenta l’iPhone 14, per intenderci. Questo potente chip garantisce prestazioni fluide e reattive, permettendoti di navigare tra le app, riprodurre contenuti in streaming e giocare senza soluzione di continuità.

Avrai accesso a una vasta gamma di contenuti, inclusi film, serie TV, sport in diretta e molto altro. Potrai sfruttare le app di streaming più popolari come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, e naturalmente, Apple TV+. Inoltre, l’App Store offre una selezione di app e giochi che potrai scaricare e utilizzare direttamente sulla tua box.

Uno dei maggiori vantaggi di questo prodotto è la sua perfetta integrazione con l’ecosistema Apple; potrai utilizzare AirPlay per trasmettere contenuti dal tuo iPhone, iPad o Mac direttamente alla tua TV. Inoltre, con l’app Home, sarai in grado di controllare i tuoi dispositivi smart home direttamente da questo gadget. Acquista la Apple TV 4K subito su Amazon a soli 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.