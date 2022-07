Apple rilascia la nuova beta di iOS 16 agli sviluppatori

Apple ha appena rilasciato la nuovissima beta di iOS e iPadOS 16 agli sviluppatori; questa versione è dedicata solo a questa categoria di utenti che devono fare le dovute prove del caso per capire l’affidabilità del firmware prima del rilascio al grande pubblico previsto per settembre.

Gli interessati possono scaricarla dall’Apple Developer Center dopo aver abilitato i vari account sviluppatore. Una volta fatto il tutto, le beta saranno disponibili mediante OTA.

iOS 16 Beta 4: le novità

Il nuovo software di iOS 16 introduce moltissime novità: partiamo dalla lockscreen rinnovata, super personalizzabile con widget, caratteri e colori regolabili e molto altro ancora. Arrivano le schermate in stile quadranti di Apple Watch, le quali possono essere associate alle diverse modalità “Focus”.

Con l’app Messaggi si potranno modificare i testi dopo averli inviati, si potranno annullare gli SMS inviati e non solo. Ci sarà il supporto per SharePlay. Con l’app Mail invece, ci saranno altre modifiche utilissime per chi adopera quotidianamente il sistema di email di casa Apple. Safari invece supporterà i gruppi di schede condivise. Arriverà Passkey, un nuovo tool di gestione delle password.

Ma le novità non finiranno qui: troveremo una dettatura vocale rinnovata, percorsi multi-tappa in Apple Maps, pagamenti dilazionati in tre rate con Apple Pay Later e CarPlay con un look tutto nuovo. Sugli iPad con M1 invece, avremo Stage Manager, un multitasking avanzatissimo simile a quello dei Mac. Come detto, servirà un tablet con processore Apple Silicon, tuttavia.

Vi terremo aggiornati con le ultime novità del caso; intanto, se cercate un melafonino a buon prezzo vi consigliamo l’ottimo iPhone 13 Mini a 790,20€ nel taglio da 128 GB e in colorazione verde. È un device fantastico, con dimensioni compatte (una rarità oggi), schermo OLED, processore potentissimo (Apple Bionic A15), modem 5G e doppia camera da 12 Mpx che gira i video in 4K HDR e in Cinema Mode.

