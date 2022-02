Apple tiene il passo con la domanda di MacBook Pro da 14 e 16"

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple stia iniziando finalmenter a soddisfare la domanda di MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici quattro mesi dopo il lancio.

Dopo diverso tempo e molti ordini non ancora evasi, il colosso di Cupertino sta finalmente colmando il GAP per la domanda per i suoi ultimi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, con tempi di attesa per entrambi i modelli nelle configurazioni di fascia bassa notevolmente migliorati nell'ultimo mese negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada.

MacBook Pro 2021: finalmente si colma il GAP fra domanda e offerta

Come riportato da MacRumors il mese scorso, sull'intera linea di MacBook Pro di Apple, i clienti hanno dovuto attendere diverse settimane prima di ricevere il loro MacBook Pro da 14 o 16 pollici.

Da allora, l'OEM di Cupertino ha notevolmente raggiunto la domanda e ora i clienti possono mettere le mani su entrambi i modelli nelle loro configurazioni di base in due settimane o anche meno.

Rispetto a poco tempo fa, quando entrambi i modelli di base dei laptop da 14 e 16 pollici registravano tempi di attesa dalle sei alle otto settimane, le consegne stimate per i prodotti con chip M1 Pro ora vanno da cinque a sette giorni o fino a almeno due settimane, al momento della stesura di questo articolo.

Tuttavia, il miglioramento dell'offerta si mitiga solo con le offerte per i prodotti con chip ‌M1 Pro‌, poiché le configurazioni M1 Max di entrambe le dimensioni rimangono alquanto limitate, con stime di consegna che indicano che gli ordini non arriveranno almeno fino ai primi di aprile.

Voi avete già preordinato il vostro nuovo portatile? Se siete indecisi su quale modello acquistare, vogliamo ricordarvi che il Pro da 13″ con M1 standard è perfetto per la maggior parte degli utenti; va bene anche se montate con FinalCut o se fate postproduzione di fotografie e sound design.