Apple taglierà drasticamente il prezzo di iPhone 12 e 12 Mini?

Ad oggi, se ci fate caso, Apple ha tantissimi modelli di iPhone nel suo listino. L'ultimo arrivato è l'S (2022) con prezzi che partono (di listino) da 529,00€. Se avete qualcosa in più da spendere, troverete anche l'iPhone 11 così come la line-up 12 (non i modelli Pro, tuttavia). Dulcis in fundo, ci sono i flagship della gamma 13.

Ora, secondo quanto riportato da iDropNews, sembra che la compagnia sia propensa a togliere dal listino iPhone 11 ma abbasserà drasticamente il prezzo del 12 e del 12 Mini. Il costo medio di questi device dovrebbe scendere sotto i 600 dollari (ci aspettiamo un prezzo corrispettivo anche in Europa).

Apple: iPhone 12 sarà il telefono da comprare

Nulla di anomalo, comunque: si tratta di normalissime routine di marketing che l'OEM di Cupertino è solita fare con il debutto dei nuovi modelli. Infatti, a settembre, Apple presenterà la gamma iPhone 14. Sarà composta da quattro prodotti differenti: due da 6,1 pollici e due da 6,7 pollici. Ci aspettiamo iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max.

I modelli base della gamma 14 avranno un design ripreso dalle ultime proposte del 2021, mentre le varianti Pro non disporranno più della tanto amata/odiata tacca; al suo posto, ci aspettiamo un foro e una pillola.

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di iPhone 12 mini e 12 standard:

Display Super Retina XDR da 5,4 pollici (2340×1080 pixel) OLED 476ppi, luminosità fino a 1200 nit, protezione Ceramic Shield;

Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici (2532×1170 pixel) OLED 460ppi, luminosità fino a 1200 nits, HDR, Dolby Vision, protezione Ceramic Shield;

Processore Apple A14 Bionic 5 nm;

Storage da 64 GB, 128 GB, 256 GB;

iOS 14 aggiornabile ad iOS 15.4.1;

Certificazione IP68;

Dual SIM (nano+eSIM);

Fotocamera grandangolare da 12 MP (f/1.6), obiettivo 7P, stabilizzazione ottica dell'immagine, flash True Tone, registrazione video 4K a 60 fps, Slo‑mo 1080p a 240 fps, fotocamera secondaria 12MP 120° Ultra Wide (f/2.4), 5P lente;

Selfiecam TrueDepth da 12 MP con apertura f/2.2, Retina Flash, registrazione video 4K a 60 fps, Slo‑mo 1080p a 120 fps;

TrueDepth per facciale FaceID;

Speaker stereo;

Dimensioni dell'iPhone 12 Mini: 131,5 × 64,2 × 7,4 mm;

Peso: 133 grammi;

Dimensioni dell'iPhone 12: 146,7 × 71,5 × 7,4 mm;

Peso: 162 grammi

Connettività: 5G (sub-6 GHz), LTE di classe Gigabit, 802.11ax Wi-Fi 6 con 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC con modalità lettore, GPS con GLONASS.

