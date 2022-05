Apple, svolta storica: iCloud Documents e Drive si fondono

Un anno fa, Apple aveva dichiarato che avrebbe unito iCloud Documents con Drive nel giro di 12 mesi. Ora siamo nel 2022 e la svolta storica è arrivata: la fusione è completa.

Secondo quanto si evince nel documento di supporto emerso online, tutti gli utenti che usava iCloud Documents & Data per sincronizzare i loro file fra le diverse piattaforme ora dovranno attivare iCloud Drive per veder i loro contenuti.

iCloud Drive: tutto nel centro di comando

Tranquilli: la maggior parte di noi ha già un iCloud Drive attivo, quindi non occorrerà fare i salti mortali per vedere le novità. Chi hanno un account iCloud lanciato prima del 2014 invece, dovranno abilitare la spunta.

Non di meno, passando a Drive, la capacità di archiviazione occupata dal sistema non cambierà. Si scopre che “Documents % Data” di iCloud permetterà di salvare il tutto in cloud all’interno di una cartella ad hoc. Si potrà avere accesso a tutti i file in un unico posto.

