Apple Studio Display ufficiale: non chiamatelo schermo

Apple Studio Display è stato appena annunciato ufficialmente. Nato per essere il perfetto compagno di Mac Studio – il PC compatto più potente al mondo – è un concentrato di stile e tecnologia. Eccolo in dettaglio.

Apple Studio Display ufficiale: tutti i dettagli

Un design nel tipico stile minimal al quale ci ha ormai abituato la mela morsicata. Bordi ridotti al minimo e scocca in alluminio. Perfettamente gestibile su qualsiasi postazione, integra nativamente un supporto per inclinazione fino a 30 gradi e – con un accessorio a parte – è possibile aggiungere un regolatore di altezza. Addirittura, chi lo desidera può anche usarlo con sistemi VESA (tramite kit da comprare a parte) e appenderlo al muro.

Il pannello è il primo spettacolo. Uno schermo retina da 27″ con risoluzione 5K, 600 nits di luminosità di picco, supporto a più di un milione di colori, ampia copertura della gamma cromatica P3 e 14,7 milioni di pixel. Il software interviene ad ogni utilizzo, tarando la temperatura del colore dello schermo sulla base della luminosità ambientale, così da garantire sempre massima fedeltà. L'innovativo vetro antiriflesso protegge la vista e garantisce una migliore leggibilità.

Il lato multimediale non fa pieghe. A bordo un'ottima videocamera integrata ultragrandangolare da 12MP con inquadratura automatica, un sistema audio composto da 6 speaker (4 woofer force-cancelling per la riduzione al minimo della distorsione, garantendo bassi profondi, e due tweeter ad alte prestazioni) compatibili con Dolby Atmos e Audio Spaziale. Per finire, a bordo ci sono anche 3 microfoni. Tutto quello che serve per videochiamate, chiamate o esperienza visiva di video sempre al massimo.

Completa la connettività, con 3 porte USB C (velocità fino a 10Gb/s) e una porta Thunderbolt che permette di collegare con un solo cavo al Mac sia Studio Display sia altri dispositivi. Tramite lo stesso cavo, è possibile ottenere una potenza di fino a 96W, sufficiente anche per la ricarica rapida dei MacBook più recenti.

Tutta questa tecnologia ha bisogno di un cuore pulsante in grado di gestirla. Per l'occasione, Apple ha scelto il suo ancora potente A13 Bionic.

Se non vuoi abbinarlo a un Mac Studio, puoi usarlo su qualsiasi altro Mac, sempre che la macchina in tuo possesso valga l'investimento. Infatti, è un prodotto molto potente, certo, ma ovviamente anche costoso. Il nuovo Apple Studio Display è in vendita da oggi a partire da 1799€ sullo store ufficiale Apple.