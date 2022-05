Apple Store: arrivano i primi pagamenti da iPhone a iPhone

Da ieri, gli Apple Store abilitati consentono di effettuare e ricevere pagamenti contactless da iPhone a iPhone. In poche parole, i dispositivi della mela dei negozi ufficiali sparsi nel mondo, fungeranno anche da “POS”. Vediamo come.

Torniamo indietro nel tempo: a febbraio l’azienda di Cupertino ha svelato al mondo la funzione “Tap to Pay“. È una feature che permette ai telefoni compatibili Apple di accettare i pagamenti senza carta mediante Apple Pay. Non c’è bisogno di alcun hardware aggiutivo, sistema extra o similari.

Apple Store: gli iPhone diventano dei POS

Inizialmente, l’OEM americano ha testato la funzionalità in questione presso l’Apple Store situato nell’Apple Park Visitor Center. A riportare la notizia ci ha pensato il solito Mark Gurman di Bloomberg. Ora si scopre che la funzionalità arriverà nei negozi della società a partire da ieri. Inizialmente è prevista solo negli Stati Uniti, ma presto approderà in tutto il mondo.

Tim Cook ha spiegato che tale opzione sarebbe arrivata negli Stati Uniti d’America entro la fine dell’anno ma ad oggi non c’è ancora un periodo di lancio preciso. Sarà un’opzione molto comoda per professionisti, piccole imprese e molto altro ancora. Permette infati ai commercianti di accettare pagamenti da parte dei clienti aventi una carta di debito/credito direttamente dal proprio iPhone (si necessita un modello XS o superiore). Viene sfruttata la tecnologia NFC.

Finora le compagnie dovevano far fede ad un gadget esterno, come il Sum Up Air (che oggi si trova a soli 16,99€, imperdibile). Con questa mossa, non servirà più neanche questo. Ad ogni modo, noi vi invitiamo ad acquistare un gadget simile: non sappiamo quando arriverà da noi questa caratteristica e per i liberi professionisti è la salvezza. Pagamenti tracciati, sicuri, senza commissioni e che si appoggiano al proprio conto corrente. Un salvavita per piccole aziende e per partite iva. Voi ne usate già uno?

