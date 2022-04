Apple sta testando ben 9 Mac con SoC Silicon M2

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple stia effettuando i test interni per 9 nuovi Mac aventi il processore Apple Silicon M2 a bordo. Ma non finisce qui.

Si dice che l'azienda stia testando quattro diverse versioni del processore di nuova generazione M2. Ovviamente, sono previsti laptop e PC desktop; a dirlo è il portale di Bloomberg che cita alcuni dei codici rilasciati dagli sviluppatori. Giusto per completezza, l'M2 è l'erede ufficiale del primo System on Chip realizzato internamente in casa di Cupertino.

Apple: quali sono i Mac in cantiere?

Non di meno, si legge che ci sarà un M2 standard, una versione Pro, una Max e una Ultra. Ecco i computer che sembra che siano in lavorazione:

MacBook Air (2022) con chip M2 avente CPU a 8 core e GPU a 10 core;

Mac Mini con M2 e M2 Pro;

MacBook Pro 13″ (2022) con M2 vanilla;

MacBook Pro 14 e 16″ con M2 Pro e M2 Max.

Mac Pro con M2 Ultra (CPU a 12 core, GPU a 38 core e 64 GB di memoria unificata).

Fra le altre cose, la compagnia sta testando una versione M1 Max del Mac Mini, ma si dice che questo prodotto potrebbe andare in collisione con il Mac Studio avente lo stesso chipset. C'è un po' di confusione a riguardo, quindi prendete il tutto con “un pizzico di sale”.

Stando a quanto rivelato da Bloomberg, abbiamo sentito diverse indiscrezioni sul debutto dell'ipotetico nuovo MacBook Air, del MacBook Pro da 13 pollici di nuova generazione, di un Mac Pro speciale e di un Mac Mini pensato per il mondo consumer.

Il MB Air (2022) portebbe un design rinnovato, non più affusolato, completamente flat ma ancora più sottile. Dovrebbe essere colorato con cornici bianche e tastiera correlata. Dovrebbe essere commercializzato in diverse colorazioni, proprio come l'iMac da 24 pollici. Restate connessi per saperne di più; non appena avremo nuovi dettagli ve lo faremo sapere.