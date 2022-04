Apple sta sviluppando il SoC M2 con l'aiuto di Samsung

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple stia lavorando al processore Silicon M2 con l’aiuto del costruttore rivale Samsung, precisamente con la divisione Electro-Mechanics. A riportare questa notizia ci pensa il portale di ET News.

Si dice che Samsung Electro-Mechanics fornisce già da tempo alla mela il “flip chip ball grid array (FC-BGA)”; parliamo di un circuito stampato che viene usato per unire il semiconduttore al substrato cardine del SoC. Non si è mai scoperto questo prima d’ora, ma solo adesso è venuto alla luce.

Apple Silicon M2, Made… with Samsung

Certo: l’M1, come tutti gli altri chip della compagnia di Tim Cook è costruito da TSMC, ma presenta componenti di altri fornitori. Pensiamo alla scheda logica che deriva da Ibiden e Unimicron, giusto per citare un elemento. Per tale motivo è necessario che l’azienda si interfacci con più realtà per la nuova generazione di chipset.

Stando a quanto detto da ET News quindi, Samsung fornirà l’FC-BGA per ‌il processore; il colosso sudcoreano sta lavorando nuovamente la mela per questo inedito SoC.

In queste ore si scopre che Apple ha iniziato a lavorare sul suddetto chipset immediatamente dopo il rilascio dell’M1 nell’ottobre del 2020. I lavori sono andati avanti senza sosta e oggi, dopo quasi due anni, sembra che abbiamo nuovi sviluppi in merito. Il report menzionato sopra ribadisce quanto detto dal giornalista di Bloomberg in passato. Mark Gurman ha infatti ipotizzato che Apple sta costruendo ben nove nuovi computer desktop e laptop; avranno tutti ben quattro versioni dell’M2 e i primi potrebbero arrivare nella seconda metà dell’anno.

Di fatto, si dice che un MB Pro con design simile a quello attuale, schermo da 13 pollici e SoC M2 sia prossimo al debutto su scala mondiale, insieme alla futura iterazione dell’Air. Quest’ultimo godrà di un design nuovo di zecca, non affusolato, con tanti colori disponibili al momento dell’acquisto e cornici bianche in tinta con la tastiera. Verosimilmente, l’OEM di Cupertino toglierà i veli a questi gadget entro la fine dell’anno.