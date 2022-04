Apple è l'azienda leader nel mercato dei ricondizionati

Si sente sempre più spesso parlare di telefoni ricondizionati, ma cosa sono? Si parla di device usati ma rimessi a nuovo da compagnie di terze parti che sostituiscono le parti più o meno danneggiate e/o usurate. Questo settore diventa, di anno in anno, sempre più proficuo e, come sempre, Apple è l'azienda leader di questo settore.

Perché sono così buoni i device ricondizionati? Semplice: hanno un rapporto qualità-prezzo ineccepibile, permettono all'utente di risparmiare una bella somma di denaro, sono spesso tenuti in condizioni maniacalmente perfetti.

Pensiamo ai top di gamma Apple e Samsung che, grazie a questo mercato, diventano sempre più convenienti. Oggi, grazie ad un nuovo rapporto di Counterpoint Research, scopriamo che proprio il colosso di Cupertino è la compagnia leader. Inoltre, nel 2021 il mercato dei ricondizionati ha subito una crescita notevole, anche superiore al mondo dei telefoni premium nuovi di zecca.

Il mercato dei ricondizionati cresce e Apple è al comando

Dalle stime di Counterpoint, notiamo che il settore dei ricondizionati ha subito un incremento delle vendite pari al 15% su base annuale rispetto all'anno precedente. Parliamo di un tasso molto più elevato di quello che abbiamo avuto con le spedizioni di flagship nuovi di anno in anno (il 4,5%).

Non di meno, stando a quanto si apprende dal portale di ricerca, il motivo è anche molto semplice: le aziende lanciano dispositivi premium sempre più costosi e questo fa sì che gli utenti scelgano i ricondizionati per comprare le soluzioni al miglior prezzo possibile.

Quindi, possiamo ritenere che il mercato dei ricondizionati cresce sempre più e le persone permutano il proprio dispositivo con maggior frequenza rispetto al passato: ciò è positivo anche per l'ambiente, in quanto permette di avere meno spreco tecnologico.

Dove c'è stato l'aumento maggiore? In America Latina e in India, precisamente con un aumento del 29% e del 25%. Segue il merato statunitense e quello sud-est asiatico. In Cina e in Europa invece, si è assistito ad un boost del 10% delle spedizioni di ricondizionati, mentre in Africa solo del 4%.