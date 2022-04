Apple sta lavorando ad un prodotto per la smart home RIVOLUZIONARIO

Stando a quanto rivela l'affidabile Mark Gurman, sembra che Apple sia al lavoro su un prodotto per la smart home rivoluzionario. Le indiscrezioni prevedono che il dispositivo sia in realtà un device composto da funzionalità derivate dall'HomePod e da features tipiche della Apple TV. Non di meno, dovrebbe esserci una FaceTime Camera.

Cosa aspettarci da Apple per la smart home?

Di fatto, basta andare a scavare all'interno dell'ultimo episodio della sua newsletter Power On. Il giornalista di Bloomberg ha detto che si aspetta “assolutamente” un nuovo gadget per la casa che dovrebbe essere “al centro dell'intero ecosistema della mela”.

Ecco le sue parole trapelate dal Q&A:

Domanda: Pensi che un nuovo HomePod o dispositivo domestico stia ancora arrivando? Risposta: Penso assolutamente che stia arrivando un nuovo HomePod, in particolare un dispositivo che combina HomePod, Apple TV e fotocamera FaceTime. Non credo che un grande HomePod autonomo sia ancora in fase di sviluppo, ma forse un nuovo HomePod mini sta arrivando. In ogni caso, il prodotto combinato sarà probabilmente al centro dell'approccio di Apple, con i mini HomePod che lo circondano in tutta la casa.

Non di meno, il giornalista ha ipotizzato un device simile per la prima volta lo scorso anno. Già da tempo si legge che Tim Cook starebbe studiando un prodotto per la casa che mira a combinare gli speaker di HomePod, le funzionalità smart della Apple TV, il tutto combinato con una videocamra per le videocall mediante un TV/display connesso.

Il gadget sarebbe perfetto per la visione di film, serie TV, video, per il gaming, per la riproduzione della musica o per la gestione dei comandi smart mediante Siri.

Ricordiamo, fra le altre cose, che Apple ha messo in pausa la produzione del suo HomePod originale; questo ha fatto sì che molti insider del settore si domandassero il motivo. HomePod Mini invece, è un gadget super popolare, lanciato in più mercati e che gode di una domanda alquanto elevata.

Ma come potrebbe essere questo fantomatico dispositivo? Voi cosa ne pensate?