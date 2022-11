Apple spinge sulle vendite di MacBook Pro in occasione del Natale

Oggi leggiamo una novità particolare in merito al mondo Apple. Sembra che la compagnia abbia deciso di offrire grossi sconti alle aziende per l’acquisto di forniture di MacBook Pro. Perché è così importante questa notizia? Semplice: è evidente che la società voglia chiudere l’anno solare con vendite al top sul fronte dei PC e questo ci fa capire che vuole anche liberarsi delle scorte in eccesso, probabilmente per prepararsi al debutto della serie M2 Pro e M2 Max. La società sta realizzando una campagna promozionale apposita.

Per tutte le realtà lavorative Apple sta offrendo una buona opportunità per acquistare MacBook Pro all’ingrosso con un risparmio sul prezzo di listino notevole. Stando alle informazioni trapelate online e scovato da Bloomberg, le aziende che vorranno comprare una serie di laptop da 14 o 16 pollici riceveranno fino al 10% di sconto. La promozione poi serve proprio per combattere l’ultimo calo delle entrate che la società di Cupertino ha riscontrato nell’ultimo trimestre.

Apple spinge sulle vendite di MacBook Pro 2021

Sul sito di Apple vediamo che la promozione è “molto speciale”. I dipendenti degli store hanno ricevuto i listini aggiornati e hanno iniziato ad applicare gli sconti alle aziende interessate. Se voi come privati ne volete acquistare uno però, vi ricordiamo che su Amazon vi potete portare a casa il modello da 14″ con processore Apple Silicon M1 a soli 2069,00€.

Finora, a quanto si scopre, i legali e i rappresentati delle piccole società non hanno mai ricevuto chiamate da Apple per queste promozioni. È un’offerta strana, che non si vedeva così da oltre cinque anni. Un esempio? Se una realtà acquista da 5 a 24 MacBook Pro per i suoi dipendenti riceverà addirittura uno sconto pari all’8%. Se si superano le 25 unità invece, il risparmio sale al 10%. La promozione vale sia per i modelli da 14 che da 16 pollici.

