Apple TV 4K (2022): il nuovo processore lo conosciamo bene

La nuovissima Apple TV 4K (2022) di Apple presenta una versione inedita del processore Apple Bionic A15, lo stesso chip che abbiamo visto in iPhone 13 o iPhone 14, nonché in iPad mini (2021). Presenta infatti una CPU a 5 core. A dirlo è un rapporto appena emerso sul web in queste ore.

Come molti di voi sapranno, l’OEM di Cupertino ha da poco svelato al mondo la Apple TV 4K (2022). Si tratta di un aggiornamento sostanziale rispetto al modello dello scorso anno e dispone di un chipset A15 Bionic, anche se non è proprio identico a quello che troviamo nei melafonini di ultima generazione.

Apple TV 4K (2022): ecco com’è fatta all’interno

Stando a quanto rivelato da un rapporto di FlatPanelsHD, abbiamo scoperto che la nuova Apple TV 4K del 2022 dispone di una versione ridotta del SoC Apple Bionic A15. Vi è infatti un core disabilitato e questo fa sì che ve ne siano solo cinque attivi. Come detto, è lo stesso chip che vediamo in iPhone 13 o 14, ma la versione inserita nei telefoni vanta sei core attivi. Nonostante ciò, il Setup box riesce ad offrire un aumento delle performance pari al 40% rispetto a quella del 2021 con l’A12 Bionic. Pensate che da un test comparativo è emerso che è più veloce della Xbox One nell’eseguire determinati compiti.

