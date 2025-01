Apple Intelligence supporterà altre 8 lingue ad aprile

Durante la conference call sugli utili del quarto trimestre dell’azienda, Tim Cook ha anche annunciato una novità importante che ci riguarda. Apple Intelligence supporterà altre otto lingue da aprile 2025. La notizia è ufficiale e farà felici tutti coloro che non vedevano l’ora di poter sfruttare questa funzionalità anche in Italia.

Infatti, tra le otto lingue supportate ci sarà anche l’italiano. Ricordiamo che per poter usufruire di Apple Intelligence è necessario avere uno degli ultimi modelli usciti recentemente tra cui iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Puoi trovarli in offerta a prezzo interessante su Amazon.

Sarà un aggiornamento in arrivo ad aprile quindi che porterà il supporto localizzato in otto paesi tra cui Italia, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Giappone, Corea e Cina. Attualmente il supporto è limitato alle aree geografiche di lingua inglese, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica.

Nello specifico, Tim Cook ha dichiarato: “Ad aprile, Apple Intelligence sarà disponibile in altre lingue, tra cui francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, giapponese, coreano e cinese semplificato, oltre alla versione localizzata in inglese per Singapore e India”.

Grande aspettativa per Apple Intelligence

Tim Cook, durante la conference call, ha generato tanta aspettativa su Apple Intelligence. Il CEO del colosso di Cupertino ha infatti spiegato: “Una volta che inizi a utilizzare le funzionalità non puoi più immaginare di non usarle“, riferendosi ai benefici dell’intelligenza artificiale fruibile dai dispositivi Apple compatibili.

Nonostante alcune perplessità in merito ai riepiloghi delle notifiche e al riassunto delle news di Apple Intelligence, Cook ne ha elogiato la funzione di riepilogo delle email, a suo avviso indispensabile e salva tempo, specificando che lui stesso si affida a questa funzionalità per gestire tutta la mole di email che gli arrivano ogni giorno.