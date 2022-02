Apple smette di firmare iOS 15.3: cosa cambia?

Apple interrompe la firma di iOS 15.3 dopo che è uscito ufficialmente il software iOS 15.3.1; adesso il downgrade non è più possibile per gli utenti.

iOS 15.3: non si torna più indietro, parola di Apple

Dopo il rilascio di iOS 15.3.1 il 10 febbraio, l'OEM di Cupertino ha smesso di firmare iOS 15.3, la versione precedentemente disponibile del s.o. della mela per iDevice che è uscita a fine gennaio.

Poiché iOS 15.3 non viene più firmato, non è possibile eseguire il downgrade a quella versione di iOS. Ricordiamo che il colosso di Cupertino interrompe regolarmente la firma delle versioni precedenti degli aggiornamenti software dopo l'uscita delle nuove iterazioni per incoraggiare i clienti a mantenere aggiornati i propri sistemi operativi.

iOS 15.3 è stato un update che ha portato con sé una serie di correzioni per diversi bug che risolvevano un bug significativo di Safari che poteva far perdere l'attività di navigazione, mentre iOS 15.3.1 era un altro aggiornamento di correzione di bug che affrontava ulteriormente le vulnerabilità di WebKit.

ioS 15.4 è in beta, arriverà presto

Contestualmente a ciò, sappiamo che l'OEM di Cupertino rilascerà presto iOS 15.4, uno degli aggiornamenti più significativi di questa iterazione del sistema operativo. Sono tante le novità che questo sistema porterà con sé. Su iPad per esempio, grazie anche a macOS 12.3 Monterey, si potrà – finalmente – utilizzare Universal Control.

Su iPhone invece, arriverà il supporto per le note all'interno del portachiavi di iCloud, e non solo. Si potrà sbloccare il telefono con il Face ID e con una mascherina sanitaria applicata sul volto: questo è uno dei cambiamenti più attesi da quando è iniziata la pandemia da Coronavirus.

In ultima analisi, segnaliamo che questa versione del s.o. approderà probabilmente a marzo, dopo il consueto evento primaverile di Apple che, stando a quanto si vocifera, dovrebbe essere il prossimo 8 marzo 2022.

Siete pronti? Mancano pochissime settimane per il keynote.