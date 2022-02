Apple rilascia iOS 15.4 Beta 3: cosa cambia?

iOS 15.4 beta 3 è già disponibile per gli sviluppatori prima del rilascio della versione ufficiale prevista nel mese di marzo 2022. Ecco cosa cambia e quali sono le novità che porta con sé.

Le novità di iOS 15.4 Beta 3

Una settimana dopo aver rilasciato la seconda beta agli sviluppatori, Apple sta ora distribuendo iOS 15.4 beta 3 agli sviluppatori. L'azienda ha anche una nuova beta di b. Di seguito sono riportati tutti i dettagli su queste ultime versioni di Apple.

La nuova versione odierna di iOS è disponibile per gli sviluppatori tramite un aggiornamento via OTA nell'app Impostazioni. Come al solito, se l'update non viene visualizzato immediatamente per il download, si invitano gli utenti a controllare, poiché a volte sono necessari alcuni minuti prima che questo sia distribuito a tutti gli sviluppatori registrati. Il numero di build di iOS 15.4 beta 3 è 19E5225g.

iOS 15.4 include un'ampia gamma di nuove funzionalità per gli utenti di iPhone e iPad. Per gli utenti iPhone, c'è il supporto Face ID mentre indossano le maschere per la prima volta. iPadOS 15.4 include anche l'attesissima funzione di controllo universale. Ci sono anche oltre 30 nuove emoji tra cui scegliere, modifiche al portachiavi iCloud e molto altro ancora.

iOS 15.4 dovrebbe essere rilasciato a metà marzo. Bloomberg ha recentemente riferito che l'OEM di Cupertino sta attualmente puntando a una versione per la prima metà del mese. Ciò è in linea con i rapporti secondo cui la mela ha in programma di organizzare un evento virtuale l'8 marzo. Durante questo keynote dovremmo assistere al debutto dell'iPhone SE 3, dell'iPad Air V, di un nuovo MacBook e di un eventuale Mac Mini con SoC di fascia alta.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali cambiamenti nelle nuove beta di Apple uscite oggi; fatecelo sapere. Inoltre, vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità tech.