Apple Smart Keyboard Folio per iPad Pro 12,9'' in SCONTO (-40€)

Apple Smart Keyboard Folio è l’accessorio ideale per utilizzare il tuo iPad Pro da 12,9 pollici al pari di un notebook. Con una digitazione confortevole e veloce, questa tastiera offre anche una robusta protezione per il tablet grazie ad una costruzione di alta qualità.

Approfitta di questa offerta limitata, prima che sia tardi: acquista subito su Amazon la smart keyboard di Apple con un irripetibile sconto del 17%, portandola a casa con soli 189 euro invece di 229 euro.

Apple Smart Keyboard Folio al minimo storico

La Apple Smart Keyboard Folio per iPad Pro da 12,9 pollici garantisce un’esperienza di digitazione precisa e confortevole grazie ai tasti ben distanziati. Il design silenzioso permette di utilizzarla in qualsiasi momento della giornata senza disturbare. Questa tastiera non necessita di ricarica e si collega facilmente al tuo iPad Pro, eliminando la necessità di configurazioni complicate e proteggendo il tablet da graffi e urti.

Non perdere tempo, le unità disponibili stanno per terminare: aggiungi al carrello la Apple Smart Keyboard Folio al prezzo più basso di sempre e avrai diritto anche alla spedizione gratuita direttamente a casa tua.