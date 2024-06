Apple Smart Keyboard Folio per iPad Pro 11'' torna in OFFERTA

La Apple Smart Keyboard Folio ti consente di utilizzare nel modo più efficiente possibile il tuo iPad Pro da 11 pollici (3° generazione e successive). Questo accessorio è in grado di trasformare il tablet in una vera e propria macchina per la produttività, garantendo rapidità e comodità d’uso per ogni operazione: sarà come avere un laptop sempre a portata di mano.

Approfitta subito dell’offerta speciale: la Smart Keyboard di Apple è disponibile oggi a soli 179 euro, ti basterà completare l’ordine su Amazon per beneficiare di uno sconto last minute del 10% rispetto al normale prezzo di 199 euro.

Minimo storico per Apple Smart Keyboard Folio

La Smart Keyboard Folio di Apple offre un’esperienza di digitazione confortevole e precisa, grazie ai suoi tasti ben spaziati che assicurano un utilizzo ottimale. La sua silenziosità la rende perfetta per lavorare a qualsiasi ora, senza disturbare chi ti sta intorno. Una tastiera portatile e sempre pronta all’uso: non ha bisogno di ricariche o configurazioni complesse, si connette immediatamente al tuo iPad Pro e fornisce anche una protezione affidabile contro graffi e urti.

Non perdere tempo: le scorte stanno finendo rapidamente. Metti ora nel carrello la tua Apple Smart Keyboard Folio per iPad Pro da 11 pollici, approfittando di un prezzo super conveniente e della spedizione gratuita per riceverla velocemente a casa.