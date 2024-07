Apple Smart Keyboard Folio per iPad Pro 11'' al MINIMO storico

Apple Smart Keyboard Folio è l’accessorio perfetto per il tuo iPad Pro o iPad Air da 11 pollici, che verranno letteralmente trasformati in potenti strumenti per la produttività. Questa tastiera, oltre a fungere da cover per il tablet, offre un’esperienza simile a quella di un notebook, con velocità e comodità eccezionali in fase di digitazione.

Approfitta dell’offerta, prima che scada: ordina su Amazon la Apple Smart Keyboard Folio con un vantaggioso sconto del 20% e portala a casa per soli 159 euro invece di 199 euro, anche con pagamento rateale.

Torna in offerta la Apple Smart Keyboard Folio

La Smart Keyboard Folio di Apple è leggera e comoda da usare, con tasti ampi e ben distanziati che si adattano perfettamente alle dita. La digitazione è estremamente silenziosa, permettendoti di lavorare senza disturbare chi ti sta vicino, anche di notte.

Sempre pronta all’uso, la Apple Smart Keyboard Folio non richiede ricariche e si connette immediatamente al tuo iPad Pro o iPad Air senza bisogno di configurazioni. Inoltre, offre una protezione efficace contro graffi, segni di usura e cadute accidentali.

Non perdere questa occasione: aggiungi subito al carrello la Apple Smart Keyboard Folio risparmiando ben 40 euro sul prezzo iniziale, così da riceverla a casa rapidamente e con spedizione gratuita.