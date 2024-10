Apple a rischio bancarotta: intervista esclusiva a Tim Cook

Tutte le aziende hanno i loro alti e bassi. Apple sembra proprio vivere da tempo in un lungo periodo felice. Con tutto il successo raggiunto e l’hype che solo l’annuncio dei nuovi MacBook Pro M4 ha creato, nessuno se la immaginerebbe minimamente in crisi finanziaria. Eppure, in un’incredibile video intervista pubblicata dal The Wall Street Journal a Tim Cook sono emersi ricordi forse impensabili per chi conosce ora Casa Cupertino con negli occhi la sua sede in California.

Ci stupisce questo? Forse, ma un’azienda in crescita deve sempre affrontare qualche momento buio prima di ritrovare la luce, è quasi matematico. Le cose non possono andare sempre bene e, nonostante un successo dalle solide fondamenta, lo vediamo ogni giorno tenendo tra le mani il nostro iPhone, il mercato può essere davvero spietato. Bisogna tornare indietro di qualche decennio, quando la coppia Jobs – Cook era ancora in auge.

Ed è proprio Cook a ricordare quel momento: “Tutte le persone lo hanno dimenticato, ma Apple era sull’orlo della bancarotta. Quello era un periodo davvero orribile. Tutti mi avevano consigliato di non lavorare per Apple“. Cosa aveva fatto cambiare idea a Tim Cook, realizzando così quello che l’azienda è adesso insieme a Steve Jobs?

Apple e la rinascita: Cook crede in jobs

Guardando la video intervista del The Wall Street Journal, disponibile integralmente sul suo canale YouTube e alla fine di questo articolo, chiudendo per un attimo gli occhi sembra di essere dentro un meraviglioso film. Cos’è stato più forte dei consigli ricevuti di non lavorare in Apple perCook?

Durante l’intervista continua: “Ho visto una specie di scintilla negli occhi di Steve Jobs: noi potevamo essere parte della svolta“. E così è stato. Oggi questa azienda è storia. La scelta di lavorare in Apple nel 1998 per Cook è stata la svolta. Come amministratore delegato, dal 2011 ha seguito e supportato i vari cambiamenti che la tecnologia richiede.

Superata quella parentesi lontana di difficoltà, Apple è sempre pronta a sorprendere con le tante novità legate ai suoi device e ai suoi servizi.