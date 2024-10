Apple pronta a sorprendere: i Mac che potremmo vedere presto

Apple potrebbe essere pronta nuovamente a sorprendere al prossimo evento durante il quale, secondo Mark Gurman di Bloomberg, saranno presentati i nuovi modelli Mac. Dopo esserci concentrati suoi nuovi iPhone 16, tra gioie e polemiche, eccoci qui a parlare della sezione computer e laptop di Casa Cupertino.

La vera novità dovrebbe essere il processore. Stiamo parlando del chip M4, il più potente in assoluto al momento. Il suo debutto lo ha fatto sul nuovo iPad Pro, proprio a maggio di quest’anno. Soddisfando anche gli utenti più esigenti, ha soddisfatto e superato le aspettative.

L’obiettivo è quello di fornire dispositivi per produttività e intrattenimento in grado di accogliere Apple Intelligence. Quindi, una cosa è certa, i nuovi Mac di Apple saranno formidabili non solo per prestazioni, velocità e stabilità, ma anche e soprattutto per funzionalità avanzate in grado di rivoluzionare l’esperienza utente.

Quali saranno probabilmente i nuovi Mac di Apple

Quali saranno probabilmente i nuovi Mac che Apple presenterà al prossimo evento? Secondo Mark Gurman i modelli che verranno presentati da Casa Cupertino soddisfaranno una vasta gamma di utenti. Vediamo adesso quali probabilmente faranno parte del programma di annunci a calendario:

un iMac da 24 pollici;

da 24 pollici; un Mac mini completamente riprogettato;

completamente riprogettato; nuovi MacBook Pro proposti in versioni avanzate.

Stando alle indiscrezioni, i nuovi iMac offriranno probabilmente il chip base M4. Invece, il nuovo Apple Mac mini potrebbe offrire agli utenti sia la versione standard con chip M4, che quella avanzata con chip M4 Pro. In questo modo potrebbero essere soddisfatte più tipologie di utenti.

Nondimeno, per chi cerca di più e vuole lavorare senza pensieri, i MacBook Pro con chip M4, probabilmente da 14 e 16 pollici, saranno la scelta più professionale disponibile. In pratica, ci aspettiamo un incremento notevole nella tecnologia di questi dispositivi con maggiori prestazioni e grande efficienza.

Le premesse del nuovo chip M4 di Apple sono molto interessanti anche per i gamer che, finalmente, su Mac potranno contare su un migliore ray tracing. Un passo in avanti che avvicinerà di più Apple alla vasta opportunità di gaming che offre Windows.