Apple rilascia watchOS 8.6 e tvOS 15.5 RC

Apple ha appena rilasciato poche ore or sono la versione Release Candidate (RC) di watchOS 8.6, il firmware per Apple Watch. Ovviamente è un’iterazione pensata per sviluppatori e questo significa che a breve vedremo la versione pubblica.

Se facciamo un passo indietro, ricordiamo che l’OEM di Cupertino ha distribuito la quarta beta pochi giorni fa. L’arrivo della RC edition significa che l’azienda è pronta a lanciar la versione ufficiale di watchOS 8.6 al pubblico. Ma cosa cambia con questo software?

watchOS 8.6 e tvOS 15.5: ecco i nuovi aggiornamenti di Apple

In primo luogo vediamo come si fa per installare ‌‌‌watchOS 8‌‌‌.6. Gli utenti beta pubblici e gli sviluppatori dovranno scaricare il tutto dal sito web di Apple Developer Center. Una volta installato il software, occorrerà scaricarlo sull’orologio. Per far ciò, bisogna andare su Generali, aggiornamento software (dall’app di Apple Watch).

Vi ricordiamo che quando si installa un aggiornamento, il telefono deve essere vicino al wearable e questo deve avere una batteria del 50%; noi vi consigliamo sempre di collegarlo alla corrente.

Quali sono le principali novità di watchOS 8.6? Il firmware migliora le funzionalità ECG e quelle legate al rilevamento del ritmo cardiaco irregolare in Messico. A tal proposito, se non avete ancora un Watch e ne state cercando uno da abbinare al vostro melafonino, vi consigliamo Apple Watch SE che oggi si trova su Amazon al prezzo di 285,99€ con cassa da 40 mm.

Fra le altre cose, l’azienda ha rilasciato la versione RC anche di tvOS, il sistema operativo delle Apple TV. Anche qui, gli sviluppatori potranno scaricare il tutto creando un profilo “developer” su Apple TV mediante Xcode. Ci sono pochi cambiamenti con questa iterazione, anche se sono quasi tutti contestuali ad una serie di correzioni di bug e miglioramenti vari ed eventuali.

Se non possedete una Apple TV vi suggeriamo questa offerta presente su Amazon: 159,00€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.