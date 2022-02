Apple rilascia watchOS 8.4.1: cosa cambia?

La compagnia di Cupertino ha appena rilasciato watchOS 8.4.1 per Apple Watch Series 4 e versioni successive. Vediamo insieme cosa cambia con questo nuovo e repentino update.

Le novità di watchOS 8.4.1 di Apple

Dopo il rilascio di watchOS 8.4 la scorsa settimana, l'OEM di Cupertino ha distribuito poche ore fa watchOS 8.4.1 per alcuni utenti di Apple Watch. Questo perché l'aggiornamento sembra essere esclusivo di Apple Watch Series 4 e versioni successive.

Ad oggi non è chiaro sapere cosa cambia esattamente con l'aggiornamento, ma le note di rilascio affermano che watchOS 8.4.1 arriva per correggere i bug che interessano solo Apple Watch Series 4 e versioni successive. Sebbene il Watch Series 3 supporti watchOS 8, sembra che l'update in questione non interessi questo vecchio modello.

watchOS 8.4.1 include correzioni di bug per Apple Watch Series 4 e versioni successive. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software Apple, visitare questo sito Web: https://support.apple.com/HT201222

watchOS 8.4, che è stato rilasciato il 26 gennaio e ha corretto un bug che impediva la ricarica dello smartwatch della mela con alcuni caricabatterie di terze parti. L'azienda ha anche eseguito test con watchOS 8.5 beta insieme a iOS 15.4 beta, ma non ci sono nemmeno nuove funzionalità degne di nota nell'aggiornamento beta.

Il numero di build di watchOS 8.4 è 19S546, mentre il numero di build di watchOS 8.4.1 è 19S550.

Nelle notizie correlate, è emerso che un wearable della mela ha salvato la vita di un ciclista in California a seguito di una brutta caduta avvenuta di notte con il veicolo elettrico. Il device è stato in grado di chiamare autonomamente i soccorritori che hanno prestato intervento all'uomo e hanno sventato così le conseguenze di un tragico incidente potenzialmente fatale.