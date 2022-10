Apple rilascia un aggiornamento che corregge molti BUG su iPhone e iPad

Apple ha appena rilasciato un interessantissimo aggiornamento per tutti gli iPhone e iPad che sono fermi alla versione di iOS 15.7. Il nuovo firmware che ha il numero 15.7.1 introduce importanti correzioni per la sicurezza dei device, nonché una serie di bug fix rilevanti che vi faranno dormire sonni tranquilli.

C’è da dire che Apple, nonostante abbia rilasciato iOS 16 e le sue iterazioni successive, ha deciso comunque di dare una scelta differente a tutti coloro che non vogliono ancora fare “il grande salto” alla nuova versione. Chi ha iOS 15.7 può rimanere ancora con questo firmware, anche se non sappiamo per quanto ancora.

Cosa cambia con la nuova versione di iOS 15.7.1 di Apple?

Come si aggiorna un iPhone o un iPad? Nulla di più semplice. Vi basterà andare nelle impostazioni del device, cliccare su Generali, poi su Aggiornamento software e solo allora potrete effettuare il download del firmware in maniera semplice via OTA o dal Mac/PC.

Il debutto di iOS 15.7.1 è anche stato posticipato per un lungo lasso di tempo, anche perché durante i beta testing si è riscontrato che l’aggiornamento in questione non consentiva agli utenti di sbloccare il device con il Face ID. L’azienda ha quindi cercato di risolvere i problemi prima del rilascio ufficiale.

Secondo il log delle modifiche di Apple, l’update in questione include grandi aggiornamenti di sicurezza e noi vi consigliamo di scaricarlo e installarlo immediatamente. Questo firmware poi corregge anche una vulnerabilità molto importante che, secondo la compagnia, potrebbe venir sfruttata da qualche malintenzionato per accedere al dispositivo da remoto e rubarne quindi tutti i dati.

