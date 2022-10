Apple non userà mai la parola "metaverso" per la realtà aumentata

Secondo quanto apprendiamo in queste ore, sembra che uno dei dirigenti di Apple, Greg Joswiak, per la precisione, abbia appena affermato che non utilizzerà mai la parola “metaverso” nel futuro della compagnia.

Stando a quanto vediamo dall’intervista tenutasi ai microfoni di Tech Live del Wall Street Journal, sembra che l’OEM di Cupertino stia veramente lavorando al proprio universo virtuale e presto potrebbe rilasciare sul mercato un visore per la realtà aumentata/reale.

Dopo una recente dichiarazione di Zuckerberg in merito al metaverso “aperto” con tanto di frecciatina al colosso di Cupertino, scopriamo che il VP del marketing del brand amricano ha appena detto che non utilizzerà mai la parola “metaverso”. Primi dissapori dal sapore di sfida fra le due multinazionali.

Cosa sappiamo del “metaverso” secondo Apple?

Nel corso dello show infatti, due funzionari di Apple, Greg Joswiak e Craig Federighi, sono stati intervistati dalla giornalista del WSJ. Durante la chiacchierata, i dirigenti hanno parlato di diverse tematiche come l’introduzione di iMessage su Android e non solo. La giornalista ha poi fatto allusione al futuro visore di cui tanto si parla in rete ma i capi della compagnia hanno preferito sorvolare la domanda.

Non appena Stern ha chiesto ai due di parlare del “metaverso”, Joz (nickname di Joswiak) l’ha subito bloccata dicendo “è una parola che non userò mai”.

Sappiamo che Apple è sempre molto riservata sui device che realizza in gran segreto e anche stavolta non sembra essere diverso. Più che un velo di mistero, a noi è sembrata una frecciatina non troppo nascosta a Facebook/Meta.

Zuckerberg da tempo sottolinea dell’importanza di creare piattaforme virtuali aperte, mentre, probabilmente, Apple realizzerà un mondo virtuale chiuso ma protetto, come da tradizione. Pensate che Meta sta già collaborando con grosse realtà: Microsoft, Autodesk, Accenture per questo progetto.

Sul colosso di Cupertino sappiamo solo che sta realizzando un headset particolare che si integrerà presto con l’iPhone e gli altri gadget del marchio.

Ad ogni modo, se volete vedere l’intervista completa dei due dirigenti di Apple al Tech Live Show del Wall Street Journal, il video è riportato di seguito:

