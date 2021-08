iOS 15 beta 4 può rimuovere automaticamente i riflessi dell'obiettivo nelle foto; questo è quanto si evince in queste ore da una recente indiscrezione di un utente su Reddit.

iOS 15 Beta 4: la funzione che piacerà ai fotografi

Sono passati due mesi da quando Apple ha presentato in anteprima iOS 15 e ci sono ancora nuove cose da sapere sul prossimo sistema operativo per iPhone. Secondo un utente di Reddit, la beta 4 del software permette di rimuovere automaticamente i riflessi dell'obiettivo durante la post-elaborazione di una foto.

Questa scoperta è stata condivisa dagli sviluppatori della popolare app per fotocamere Halide su Twitter e, come si può vedere nell'immagine allegata e condivisa in rete, l'immagine è stata scattata in un campo erboso con il sole che appare proprio di fronte all'obiettivo del telefono. Chi ama scattare foto di paesaggi è abituato ad avere un leggero riflesso dell'obiettivo (lens flare) in questo tipo di situazione.

La cosa curiosa è che l'utente di Reddit ha notato che c'era un lens flare solo quando ha usato la funzione Live Photo; la correzione automatica del sw aveva infatti eliminato gli elementi disturbanti.

Secondo altri utenti di Reddit, anche iPhone XS, iPhone 11 e iPhone 12 possono post-elaborare e rimuovere i riflessi dell'obiettivo nelle foto. Non è ancora chiaro se gli iPhone più vecchi possano fare lo stesso, poiché molte funzionalità di iOS 15 sono esclusive per i telefoni aventi SoC A12 Bionic o CPU più recenti. Con questa funzione, è bello vedere che Apple può ancora migliorare la fotocamera dell'iPhone pur mantenendo il realismo.

Con iOS 15, l'OEM di Cupertino sta prestando molta attenzione alle funzionalità della fotocamera su FaceTime. La modalità video ritratto (sfocatura dello sfondo) e le regolazioni del microfono per l'isolamento vocale sono funzioni chiave in arrivo con il prossimo sistema operativo per melafonini.

Apple

App