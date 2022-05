Apple rilascia le prime beta di iOS e iPadOS 15.6

In queste ore Apple ha appena distribuito la prima beta di iOS e iPadOS 15.6 per gli sviluppatori; vediamo insieme cosa cambia e quali sono le novità sotto il codice.

Sicuramente queste iterazioni presentano grosse novità per gli utenti ma al momento il changelog delle modifiche è molto scarno; pochi giorni fa abbiamo visto infatti la versione pubblica di iOS 15.5 (scaricatela ora, se non lo avete ancora fatto) e adesso si inizia con le beta della versione next-gen, in attesa di iOS 16, ovviamente.

iOS e iPadOS 15.6: cosa cambia?

Gli sviluppatori interessanti potranno scaricare queste versioni direttamente dal sito Apple Developer Center o tramite OTA; ovviamente serve un profilo per programmatori dedicato installato su un dispositivo. Se intendete farlo, assicuratevi che non sia un telefono che usate tutti i giorni. A tal proposito, se cercate un device “muletto” sul quale inserire questi software e divertirvi a provare le beta in anteprima, vi consigliamo un iPhone 8 ricondizionato a soli 183,50€.

Ad oggi non sappiamo quali potrebbero essere le novità prossime al debutto, anche perché finora, le principali funzionalità sono state tutte inserite in iOS 15.4 e nella versione successiva; probabilmente il changelog delle modifiche potrebbe essere limitato ai soli bug fix.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che la Wordlwide Developers Conference è prevista per il 6 giugno e durerà fino al 10. All’interno di questo keynote conosceremo i nuovi firmware della mela. Qualcuno suggerisce anche il debutto del nuovo Mac Pro con piattaforma Apple Silicon; staremo a vedere.

Contestualmente a ciò, Apple ha rilasciato la prima beta di macOS 12.5 Monterey per sviluppatori; anche questa iterazione è solo a scopo di test e il suo debutto è arrivato dopo soli due giorni dal rilascio di macOS 12.4 ufficiale.

Anche qui, gli interessati possono scaricare questo software via OTA se si possiede un profilo adeguato sul proprio laptop o Mac fisso o, in alternativa, occorre crearne uno da zero per dare il “via” al download del tutto dal sito dell’azienda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.