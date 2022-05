iOS 16: la prima beta pubblica arriverà già a luglio?

Secondo quanto si apprende in rete in queste ore, sembra che la prima beta pubblica di iOS 16 sia prevista già per luglio; diverse fonti ipotizzano che il suo rollout coinciderà con il debutto della terza beta per sviluppatori. Ad ogni modo, queste sono solo speculazioni, pertanto vi invitiamo a prenderle con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Di fatto, sembra proprio che i beta tester pubblici saranno in grado di provare la major release di iOS 16 già a partire dal mese di luglio. Questo è quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg. L’uomo ipotizza che, insieme alla terza beta per i programmatori, possa arrivare anche questa iterazione per tutti gli altri. Attenzione: non significa che gli uenti comuni saranno in grado di averla. Al grande pubblico è prevista per la fine di settembre, come da roadmap.

iOS 16: cosa aspettarci dalla prima beta?

Abbiamo appreso che, più volte in passato, la mela ha rilasciato beta pubbliche di iOS insieme alle beta per sviluppatori, quindi questa indiscrezione sembra essere assolutamente in linea con quanto visto negli anni precedenti. Tuttavia, Gurman ha alcune brutte notizie: sembra che i lavori in corso siano in ritardo e che ci siano diversi bug nella struttura del firmware.

iOS 16’s first public beta is scheduled alongside iOS 16 developer beta 3 in July. First iOS public betas are typically released alongside beta 2. That means the public beta may be running behind. Current internal seeds are a bit buggy. Things are still fluid and could shift. — Mark Gurman (@markgurman) May 16, 2022

Probabilmente vedremo un’anteprima del software durante il keynote di giugno, precisamente durante la WWDC 2022 che si terrà dal 6 al 10 del prossimo mese. Ricordiamo che le versioni beta sono piene di errori, bug e molto altro, pertanto è normale che Apple inizi un ciclo di beta testing prima della distribuzione al grande pubblico a settembre. Non di meno, la compagnia ricorda a tutti di installare il software grezzo su dispositivi “muletti” e non sui telefoni principali.

Ad oggi su iOS 16 sappiamo pochissimo: probabilmente ci saranno nuove app di sistema e nuovi modi di interagire con le classiche app native; la UI però, dovrebbe rimanere invariata. Il focus dell’update potrebbe essere legato alla nuova gestione smart delle notifiche e ai widget interattivi. Ci aspettiamo miglioramenti all’app Salute e sul fronte della navigazione e della sicurezza stradale.

