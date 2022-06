Apple rilascia la terza beta di iOS 15.6 per sviluppatori

In queste ore Apple ha appena annunciato di aver rilasciato la terza beta di iOS 15.6 e di iPadOS 15.6 agli sviluppatori e programmatori dedicati. Il software arriva dopo solo due settimane dal rilascio dell’ultima versione del firmware beta.

Gli sviluppatori interessati potranno scaricare queste versioni sui proprio device (o terminali muletti) dal sito Apple Developer Center o mediante OTA; unico requisito? Avere un account abilitato come Developers.

iOS e iPadOS 15.6: cosa cambia con il nuovo firmware di Apple?

Ad oggi le novità sembrano essere molto poche; non sappiamo cosa sia stato introdotto. Dall’analisi del codice sorgente, fra poche ore spunteranno fuori tutti i dettagli. Di fatto, le più grandi innovazioni sono state annunciate con iOS 16 durante la WWDC 2022 e sono in cantiere; arriveranno nel mese di settembre, probabilmente dopo il debutto dei nuovi iPhone 14. Non avrebbe molto senso vedere funzionalità extra durante questo lasso di tempo.

Fra le altre cose, la compagnia di Cupertino ha rilasciato le nuove iterazioni di macOS, tvOS e watchOS. Sono tutti minor update, quindi non aspettatevi nulla di grosso, come detto.

Cosa altro bolle in pentola?

Nelle notizie correlate, vorremmo parlarvi delle ultime indiscrezioni relative al futuro iPad base di decima generazione. Il tablet dovrebbe disporre di un processore aggiornato (l’Apple Bionic A14, già visto in iPhone 12 e iPad Air), un design all’ultimo grido con bordi minimal e profilo squadrato, Touch ID sul pulsante di accensione e spegnimento e modem per la connettività 5G. Dovrebbe venir presentato entro la fine dell’anno. Il prezzo è ad oggi sconosciuto ma crediamo che supererà di poco i 400€.

Intanto, se cercate un buon tablet a basso costo, vi suggeriamo il modello di nona generazione con processore Apple Bionic A13, connettività Wi-Fi e storage da 64 GB. Grazie agli sconti di Amazon lo portate a casa a soli 329,00€ al posto di 389,00€ e le spese di spedizione sono gratuite.

