Apple rilascia la sesta beta di macOS 13 agli sviluppatori

In queste ore, il colosso di Cupertino ha appena distribuito la nuova beta (la sesta, per la precisione) del sistema operativo per computer. Stiamo parlando di macOS 13 Ventura, la nuova iterazione del firmware dei PC di Apple. La versione ufficiale sarà lanciata in autunno e questa beta arriva sul mercato due settimane dopo il debutto della quinta per programmatori e utenti beta.

Ovviamente tutti gli utenti interessati potranno scaricare questa versione dal sito ufficiale di Apple Develoepr Center una volta inserito il proprio account ufficiale a verlo abilitato come “programmatore”. Troverete quindi il firmware in beta nella sezione “Aggiornamento software” all’interno delle Preferenze di sistema.

macOS 13 Ventura: le novità della nuova beta

Ad oggi sembra che le principali novità del nuovo software siano molto poche e che si limitino, per ora, alla risoluzione di bug fix. Ricordiamo che macOS Ventura introduce in primis il nuovo multitasking avanzato chiamato Stage Manager, ma non solo. Arriva Continuity Camera che serve per usare l’iPhone come webcam del Mac e supporta Center Stage Studio Light e Desk View.

Handoff diventa disponibile per FaceTime e arrivano modifiche ai messaggi e alle telefonate. SharePlay tra l’altro, sarà presente anche in iMessage. Con le Mail potrete pianificare e annullare l’invio di email già scritte e inviate e poi arrivano finalmente, le app del meteo e dell’orologio anche sui computer di casa Apple. Le impostazioni (chiamate qui “preferenze di sistema”) ora hanno il medesimo look della controparte per iOS. Safari supporta le schede di lavoro condivide e l’azienda rilascerà un nuovo metodo di archiviazione delle password chiamato Passkey.

Cosa vi consigliamo noi?

