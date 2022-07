Apple rilascia la nuova beta di tvOS 16 per sviluppatori

Apple ha rilasciato proprio oggi la nuova beta (la terza, per la precisione) del sistema operativo per Apple TV. Si chiama tvOS 16 ed è disponibile solo per sviluppatori e utenti beta pubblici.

Segnaliamo che questa versione arriva a sole due settimane di distanza dalla seconda, ma la domanda che ci siamo subito posti è la seguente: cosa cambia? Scopriamolo insieme.

tvOS 16: le novità della terza beta del software di Apple TV

L’OEM di Cupertino ha distribuito in queste ore la nuova beta del firmware di tvOS agli sviluppatori, ma cos’è che cambia all’atto pratico? Quali sono le novità? Intanto, ricordate che si può scaricare solo se avete un account su Apple TV che sfrutta Xcode e siete dei programmatori. Se non lo siete, non ha senso installarla, in quanto potrebbe essere piena di bug e problemi vari.

tvOS 16: le ultime novità

In primo luogo, con la versione 16 del sistema operativo per Apple TV scopriamo la connettività cross-device. Parliamo di una funzionalità che permette agli utenti sviluppatori di integrare al meglio le applicazioni della TV con quelle per iPhone, tablet, smartwatch e non solo.

C’è un nuovo sistema per la gestione degli utenti all’interno di tvOS 16; inoltre arriva il portachiavi condiviso. Con iOS 16 arriva il supporto per i joy-con di Nintendo Switch, ma anche al Pro Controller della stessa Nintendo. Non di meno, sarà presente l’HDR10+ con i film e serie TV compatibili. Dulcis in fundo, le Apple TV supporteranno Matter, il nuovo standard operativo per la connessione degli smart gadget presenti all’interno della smart home.

