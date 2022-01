Apple rilascia la Beta 3 di iOS/iPadOS 15.3 per sviluppatori

Apple ha presentato oggi la seconda beta di iOS 15.3 e iPadOS 15.3 agli sviluppatori così da consentire loro di effettuare i canonici test. Curiosamente, il nuovo software in arrivo tre settimane dopo il lancio delle prime beta e un mese dopo il lancio di iOS e iPadOS 15.2.

iOS 15.3: cosa c'è di nuovo?

Entrambi i software possono essere scaricati tramite l'Apple Developer Center o via OTA dopo aver installato il profilo appropriato su un iPhone o un iPad.

Non si sa ancora cosa ci sia di nuovo nelle versioni beta di iOS 15.3 e iPadOS 15.3, ma le indiscrezioni suggeriscono che probabilmente, l'azienda si concentrerà su miglioramenti nascosti sotto la scocca e su una serie di correzioni di bug.

Ci sono alcune funzionalità che Apple deve ancora implementare, come l'Universal Control e il supporto per le carte d'identità digitali nell'app Wallet.

La prima funzione, denominata “Universal Control” consentirà agli utenti di controllare più Mac e iPad con la stessa tastiera e mouse e Apple ha recentemente affermato che la feature uscirà in primavera. Non ci sono segnali di Universal Control nella prima beta, secondo un rapido controllo effettuato dagli esperti di 9to5Mac. Tuttavia, sembra che potrebbe invece arrivare in iPadOS 15.4.

Gli ID digitali nell'app Wallet sono in lavorazione da quando Apple ha introdotto la funzione al WWDC a giugno. Si prevede che Arizona, Georgia, Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma e Utah saranno i primi Stati al mondo a implementare il supporto per l'identificazione digitale; anche la Florida è in trattative per supportare la funzione.

Da noi in Europa è ancora un mistero. Sicuramente sarà una vera svolta avere la carta d'identità inserita nel telefono, magari insieme alla patente e alla tessera sanitaria. La fine dei portafogli/portacarte è vicina?

Nelle notizie correlate, la mela ha distribuito a tutti iOS 15.2.1. Correte ad aggiornare i vostri device.