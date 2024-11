Apple rilascia iOS 18.1.1 per risolvere due vulnerabilità

Apple ha da poco rilasciato iOS 18.1.1. L’aggiornamento è raccomandato per tutti gli utenti e risolve due importanti vulnerabilità riguardanti JavaScriptCore e WebKit.

La prima, nota con la sigla CVE-2024-44308, può portare all’esecuzione di codice arbitrario mediante l’elaborazione di contenuti malevoli. Tale vulnerabilità – afferma Apple – potrebbe essere stata sfruttata sui Mac basati su Intel.

Anche la seconda falla di sicurezza (CVE-2024-44309) potrebbe aver interessato i Mac con a bordo processori Intel. Nel caso specifico, il rischio è rappresentato da un possibile attacco cross-site scripting (XSS) in seguito all’elaborazione di malware.

Maggiori dettagli sono consultabili sul supporto ufficiale di Apple.

Da iOS 18.1.1 non bisogna quindi aspettarsi un aggiornamento che porta in dote nuove funzioni, come era stato invece nel caso di iOS 18.1.

E a proposito di nuove funzionalità, ci si avvia a grandi passi verso iOS 18.2. La nuova versione di iOS, il cui arrivo è atteso per l’inizio del mese di dicembre, estenderà le funzionalità di Apple Intelligence nei Paesi in cui è già disponibili (in Italia arriverà la primavera del prossimo anno) in aggiunta ad altre novità non legate necessariamente all’intelligenza artificiale.

Salvo dunque cambiamenti dell’ultima ora, iOS 18.1.1 è l’ultimo aggiornamento prima che ci separa da iOS 18.2. Per aggiornare il proprio dispositivo è sufficiente aprire Impostazioni (l’icona della ruota d’ingranaggio), da qui selezionare Generali e poi Aggiornamento software.

Dopo pochi istanti comparirà la schermata dell’aggiornamento a iOS 18.1.1 e il relativo peso. Per effettuare l’aggiornamento subito basta fare tap su Aggiorna ora, oppure su Aggiorna stanotte per completare l’update in automatico quando si sta dormendo.