Apple rilascia iOS 15.5 Beta 1: update finale prima di iOS 16?

Apple ha appena rilasciato agli sviluppatori iOS 15.5 Beta 1. Tuttavia, tutti noi ci stiamo domandando: ma sarà l'aggiornamento finale prima di iOS 16?

Non è passato molto tempo da quando abbiamo visto iOS 15.4 e iPadOS 15.4 rilasciati al grande pubblico: adesso però, è tempo di vedere la nuova iterazione del firmware di casa Apple. La società sta lanciando così le nuove beta per gli sviluppatori. Non di meno, questo potrebbe essere l'ultimo grande update prima del rilascio di iOS 16 previsto per il prossimo autunno.

iOS 15.5 Beta 1: cosa cambia?

Partiamo con ordine: la nuova iterazione sappiamo che è disponibile per sviluppatori registrati mediante il solito update via OTA che è visibile dalle impostazioni. Se siete dei programmatori e non lo vedete subito, vi invitiamo a controllare periodicamente, perchè potrebbero volerci diversi minuti (se non ore) prima che arrivi a tutti. Per completezza, il numero di build è 19F5047e.

iOS 15.5 beta 1 pic.twitter.com/DgwQMA124F — domenico panacea (@domenicopanacea) April 5, 2022

iOS 15.5 è una versione del software che arriva dopo l'ottima iOS 15.4 che ha portato tantissime novità:

il supporto per Face ID mentre si indossa una maschera;

le nuove emoji;

il supporto per il controllo universale su iPad e Mac;

l'inserimento del Green Pass sull'Apple Wallet e molto altro.

Certo, molti utenti hanno anche segnalato diversi problemi, come il battery drain anomalo a cui Apple ha posto prontamento rimedio con iOS 15.4.1.

Si prevede che la v15.5 sarà l'ultima versione del software prima della major release autunnale. Fra le altre cose, scopriamo che la mela sta rilasciando anche nuovi aggiornamenti per watchOS, tvOS, HomePodOS e via dicendo.

Quando vedremo queste novità? Semplice: durante la WWDC 2022 che, secondo quanto si apprende, inizierà ufficialmente il prossimo 6 giugno e si terrà fino al 10 dello stesso mese.

Se notate cambiamenti nelle nuove beta di Apple, fatecelo sapere. Vi invitiamo a restare connessi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo Apple… e non solo.