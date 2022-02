Apple rilascia iOS 15.3.1 per iPhone: scaricatelo subito

Apple ha appena rilasciato iOS 15.3.1, il nuovo firmware che include diverse correzioni di sicurezza e accessibilità. Scopriamo insieme cosa cambia con questa iterazione.

iOS 15.3.1: ecco le novità

Due settimane dopo il rilascio di iOS 15.3, Apple sta ora implementando iOS 15.3.1 e iPadOS 15.3.1 per gli utenti di iPhone e iPad. La mela afferma che questo aggiornamento include correzioni di sicurezza e una correzione per un bug che influisce sui display Braille.

Potete aggiornare il vostro iPhone a iOS 15.3.1 andando all'app Impostazioni, scegliendo Generali, quindi scegliendo Aggiornamento software. Il numero di build per l'aggiornamento di oggi è 19D52. L'aggiornamento è disponibile per gli utenti che eseguono la versione pubblica di iOS 15.3, non per chi esegue iOS 15.4 beta.

Le note sulla versione di Apple dicono: “iOS 15.3.1 fornisce importanti aggiornamenti di sicurezza per il tuo iPhone e risolve un problema che potrebbe causare il blocco dei display Braille“.

Ecco i dettagli specific

WebKit

Disponibile per: iPhone 6s e successivi, iPad Pro (tutti i modelli), iPad Air 2 e successivi, iPad 5a generazione e successivi, iPad mini 4 e successivi e iPod touch (7a generazione)

L'elaborazione di contenuti Web dannosi può portare all'esecuzione di codice arbitrario. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato.

CVE-2022-22620: un ricercatore anonimo

Oltre a iOS 15.3.1, Apple sta implementando anche i seguenti aggiornamenti:

iPadOS 15.3.1

watchOS 8.4.2

macOS Monterey 12.2.1

iOS 15.3 è stato rilasciato a tutti gli utenti il mese scorso con una manciata di correzioni di prestazioni e di sicurezza. Una delle modifiche più importanti qui è stata una correzione per una vulnerabilità di Safari che poteva far trapelare la cronologia di navigazione e i dati dell'ID Google sui siti Web visitati. L'aggiornamento di oggi perfeziona ulteriormente l'esperienza con ulteriori miglioramenti.