Come si aggiorna l'iPhone (o iPad) ad iOS 15.3?

iOS 15.3 è ora disponibile per tutti. Ieri vi abbiamo notificato tempestivamente la presenza del nuovo software per iPhone e iPad della mela. Oggi vediamo nel dettaglio quali sono le novità di questo firmware.

Tutte le novità di iOS 15.3: scaricatelo immediatamente

L'ultimo round di aggiornamenti software di Apple è ora disponibile al download per il grande pubblico. iOS 15.3 si può scaricare e gode di miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug e miglioramenti della sicurezza. Inoltre, iPadOS 15.3 è ora disponibile per gli utenti possessori di iPad, mentre watchOS 8.4 è disponibile per tutti coloro che posseggono un Apple Watch 3, 4, 5, 6, 7, SE.

iOS 15.3 rinuncia a nuove funzionalità a favore di correzioni di bug e miglioramenti nascosti. Una delle modifiche più importanti qui è la correzione per una vulnerabilità di Safari che potrebbe aver fatto trapelare la cronologia di navigazione e i dati dell'ID Google sui siti Web.

Il bug è stato scoperto per la prima volta da FingerprintJS, che ha spiegato in dettaglio come i siti Web potrebbero utilizzare un exploit trovato in IndexedDB (un'API Javascript utilizzata per archiviare i dati) per accedere agli URL visitati di recente da un utente e persino ottenere l'ID Google di ogni persona e i relativi dati sensibili. Questa criticità è stata ora corretta in iOS 15.3 e iPadOS 15.3, come segnalato per la prima volta la scorsa settimana.

Le note di rilascio di Apple per iOS 15.3 sono brevi e vanno al punto: “iOS 15.3 include correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza per il tuo iPhone ed è consigliato a tutti gli utenti“.

Come aggiornare

Potete aggiornare il vostro melafonino a iOS 15.3 e il vostro iPad a iPadOS 15.3 andando all'applicazione Impostazioni, scegliendo Generali, quindi pigiando su Aggiornamento software. Il numero di build delle versioni odierne di iOS 15.3 e iPadOS 15.3 è 19D50.

Apple sta lanciando anche watchOS 8.4 per gli utenti di Apple Watch oggi. Questo aggiornamento si concentra anche su correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Potete aggiornare il tuo orologio accedendo all'app Impostazioni su Apple Watch o utilizzando l'app Watch sul vostro iPhone.