Apple rilascia iOS 15.2 Beta 1: cosa c'è di nuovo?

Apple ha rilasciato oggi iOS 15.2 beta 1 agli sviluppatori. Questa versione arriva appena due giorni dopo il rilascio pubblico di iOS 15.1; il software continua ad aggiungere nuove funzionalità che originariamente erano previste per essere incluse nell'iterazione iniziale.

Innanzitutto, iOS 15.2 aggiunge la funzionalità completa “Rapporto sulla privacy dell'app” all'applicazione Impostazioni. Sebbene l'interfaccia fosse disponibile nelle versioni precedenti, non venivano mostrati dati o informazioni. Con iOS 15.2, gli utenti possono ora vedere i dati a cui accedono le applicazioni, comprese quelle di terze parti e le quelle Apple.

L'azienda, a tal proposito, spiega:

iOS 15 e iPadOS 15 hanno introdotto la funzione Registra attività app nelle impostazioni sulla privacy, consentendo alle persone di salvare un riepilogo del sensore, dei dati e dell'accesso a Internet tramite le app sul proprio dispositivo.

In iOS 15.2 beta e iPadOS 15.2 Beta, questa attività è presentata in Impostazioni in una nuova interfaccia utente denominata App Privacy Report. Questa è una grande opportunità per rivedere il sensore, i dati e l'utilizzo di Internet della tua app. Per visualizzare la tua attività nel rapporto, vai su Impostazioni > Privacy > Rapporto sulla privacy dell'app > Attiva rapporto sulla privacy dell'app. L'attività verrà visualizzata una volta utilizzata l'app.