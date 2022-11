Apple rilascerà un iPhone pieghevole nel 2024, secondo Samsung

Proprio ieri vi parlavamo della curiosissima pubblicità di Samsung nella quale si vedeva il colosso sudcoreano prendere in giro la rivale Apple per via dell’assenza di smartphone pieghevoli nella sua line-up.

Non è una cosa infrequente questa. Spesso gli OEM di tecnologia si sfidano a colpi di marketing ben serrati durante le campagne pubblicitarie nei periodi di maggiori vendite (black friday/Natale).

Samsung crede che Apple svelerà il suo primo foldable nel 2024

Ad ogni modo, oggi riportiamo una notizia molto curiosa. Secondo il giornale The Elec infatti, Samsung pare che abbia tenuto un incontro con i suoi fornitori e all’interno dello stesso ha dichiarato che “gli schermi pieghevoli cresceranno a un tasso annuo dell’80%“. In più, sembra che i dipendenti del marchio sudcoreano siano convinti che la mela presenterà il suo primo device foldable nel corso del 2024, anche se si dice che la compagnia di Tim Cook sia intenzionata a sperimentare questa tecnologia dapprima sugli iPad.

Come fa Samsung a saprere queste informazioni? Semplice: avete dimenticato che la divisione Display produce pannelli, unità e schermi per tanti produttori di tecnologia, Apple compresa?

Anche in passato l’analista Ming-Chi Kuo aveva suggerito che lo sviluppo di un foldable by Apple era in cantiere da diverso tempo e che sarebbe stato un prodotto di grandi dimensioni. Anzi, Kuo è sicuro che non vedremo un iPhone che si piega, ma un tablet con schermo foldable.

Intanto, le vendite di smartphone pieghevoli crescono a vista d’occhio. Samsung detiene ancora il 62% della categoria, ma Counterpoint ritiene che la quota aumenterà all’80%. Huawei è e sarà ancora seconda e OPPO invece, rimarrà terza per un po’, ma tutti i brand cinesi si stanno preparando per portare in commercio le loro soluzioni fold/flip.

