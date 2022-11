Samsung stuzzica Apple con la nuova pubblicità sui telefoni pieghevoli

In queste ore è emersa una pubblicità online relativa al colosso sudcoreano Samsung; l’azienda ha appena preso in giro Apple per il fatto che la rivale non dispone di un telefono pieghevole nella sua line-up di prodotti in listino.

Facciamo il punto e contestualizzamo tutto con calma. Pochi giorni or sono, Samsung ha mostrato al mondo una pubblicità che prende palesemente in giro Apple per via dell’assenza di un foldable in cantiere e nel suo listino. Lo spot si chiama “On the Fence” e si vede all’interno dello stesso un finto Apple Store nel quale si svolge l’intera scenetta.

Samsung vs Apple: al momento non c’è partita fra i due

Osservando il video, vediamo subito un uomo seduto su una recinzione che guarda questo negozio; un dipendente di un Apple Store (ovviamente fasullo) gli si avvicina e gli chiede:

“Ehi, cosa stai facendo lassù? Non puoi sederti sul recinto”

E l’altro risponde di seguito:

“Da Samsung hanno telefoni pieghevoli e fotocamere epiche”.

Poi si scopre quindi che l’utente possessore di un melafonino si interessa al mondo degli smartphone pieghevoli ma il finto dipendente del negozio invita il ragazzo ad andarsene da lì.

Dopo questa prima parte, il dipendente afferma che anche loro stanno aspettando che i foldable arrivino da loro in negozio e il cliente risponde prontamente: “Perché aspettare? Trovate tutto laggiù“. Infine, il lavoratore dichiara che quello che fanno in Apple è “attendere. Questo è quello che facciamo: attendiamo“.

Non è certo la prima volta che l’OEM sudcoreano prende in giro la rivale di Cupertino; ha già colpito la compagnia di Tim Cook dopo il debutto di iPhone 14 Pro e adesso sembra essere tornata all’attacco, in tempo per il Black Friday e per le festività natalizie.

Intanto ricordiamo che il Galaxy Z Fold4 si porta a casa a 1799,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo del device. Ovviamente su Amazon.

