Addio alle mascherine per entrare negli Apple Store?

Secondo quanto riferito, Apple inizierà a eliminare gradualmente l'obbligo della mascherina sanitaria per i clienti dei negozi presenti negli Stati Uniti. Le modifiche potrebbero iniziare ad essere implementate nei negozi già a partire da venerdì prossimo.

Addio alla mascherina negli Apple Store, ma solo negli USA (per ora)

Secondo quanto riferito, l'OEM di Cupertino sta pianificando di iniziare a porre fine ai requisiti di maschera per i clienti in alcuni dei suoi negozi al dettaglio negli Stati Uniti già a partire da oggi.

La società ha informato i dipendenti del cambiamento in una nota interna giovedì, secondo quanto riferito da Bloomberg, affermando che la decisione si basava su un calo dei casi di coronavirus e sull'aumento dei tassi di vaccinazione.

Come molte aziende con più sedi, Apple ha cambiato i suoi requisiti legati all'obbligo di indossare una mascherina sanitaria per i clienti più di una volta dall'inizio della pandemia di coronavirus lo scorso anno.

Nel marzo 2020, ricordiamo che la società aveva chiuso la maggior parte dei suoi negozi al dettaglio a causa della diffusione del CoVid-19. Ha iniziato a riaprire alcuni negozi statunitensi a maggio dello scorso, molti dei quali offrivano solo il servizio porta a porta e non consentivano ai clienti di entrare nello store. C'è stato poi l'obbligo del controllo della temperatura e la compagnia ha richiesto a clienti e dipendenti di indossare maschere sanitarie obbligatoriamente all'interno delle sedi.

Pian piano, Tim Cook ha iniziato a riaprire tutti i suoi negozi al dettaglio negli Stati Uniti nel marzo 2021, quando i vaccini sono diventati più ampiamente disponibili e hanno allentato i contagi e la proliferazione del virus.

L'ultimo “remind me” afferma che la politica sulle mascherine aggiornata si applicherà ai clienti al dettaglio in oltre 100 dei 270 negozi Apple negli Stati Uniti e varrà sia per i clienti vaccinati che per non vaccinati.

Tuttavia, i requisiti di maschera per i dipendenti Apple al dettaglio rimarranno in vigore e continueranno per i clienti nelle aree in cui i governi locali richiedono ancora la mascherina nei locali al chiuso. Sì, da noi si dovrà comunque indossare ancora per un po'.

La società ha aggiunto che “continuerà a monitorare le linee guida locali e i dati Covid” durante le prossime festività natalizie e si adeguerà in base alle condizioni sanitarie, secondo quanto riportato.